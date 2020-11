Le ministre des Forces armées britanniques reçu par Loudyi et les généraux de corps d’armée

Le ministre des Forces Armées britanniques, James Heappey, a été reçu, jeudi à Rabat, respectivement par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, ainsi que les généraux de corps d’armée, Abdelfatah Louarak, inspecteur général des Forces armées royales (FAR), et Mohamed Haramou, commandant la gendarmerie royale, sur hautes instructions royales.

Un communiqué de l’État-major général des FAR précise que sur hautes instructions royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’administration de la Défense nationale a reçu, jeudi à Rabat, James Heappey, ministre des Forces Armées britanniques, qui effectue une visite de travail de deux jours au royaume.

Heappey était accompagné, lors de cet entretien, d’une délégation comprenant notamment le lieutenant général Sir John Lorimer, haut conseiller britannique à la défense, chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, et Simon Martin, ambassadeur de sa majesté britannique accrédité à Rabat.

Au cours de leurs échanges, les deux responsables se sont félicités des relations historiques d’amitié et de coopération qui lient les deux royaumes dans de nombreux domaines, rapporte le communiqué.

Ils ont, par ailleurs, échangé les points de vue sur la situation sécuritaire régionale, notamment dans l’espace méditerranéen et la bande sahélo-saharienne. Dans ce sillage, Loudyi a mis en relief l’engagement constant et la stratégie multidimensionnelle menée par le royaume, sous le leadership du roi Mohammed VI, dans la lutte contre le terrorisme et la gestion humaniste de la crise migratoire.

Les deux responsables n’ont pas manqué de réitérer leur volonté commune d’approfondir davantage la coopération bilatérale « défense », notamment dans le domaine de l’industrie de défense, laquelle pourrait s’intégrer dans une optique mutuellement bénéfique à travers des partenariats pérennes d’investissement et de développement industriel.

Lire aussi : Une Britannique accuse un ministre émirati d’agression sexuelle (presse)

Ils ont également exprimé la volonté d’initier une coopération dynamique dans le domaine de la cybersécurité et cyberdéfense, a souligné la même source. Dans la même journée et sur hautes instructions du roi, chef suprême et chef d’État-major général des Forces Armées Royales, les généraux de corps d’armée, Abdelfatah Louarak, inspecteur général des FAR, et Mohamed Haramou, commandant la gendarmerie royale, ont reçu, respectivement au niveau de l’État-major Général des FAR et de l’État-major de la gendarmerie royale, à Rabat, l’hôte britannique.

Les entretiens se sont déroulés en présence de l’ambassadeur britannique au Maroc et de l’attaché de Défense près l’ambassade britannique à Rabat.

Les responsables des deux parties se sont félicités de la solidité et du dynamisme de la coopération bilatérale entre les Forces Armées Royales marocaines et les Forces Armées britanniques.

Ils ont ensuite passé en revue les différents volets de la coopération militaire bilatérale concernant notamment la formation des cadres, le partage d’expérience et d’expertise, l’organisation d’exercices conjoints et des échanges de visites entre les deux armées.

Ils ont, in fine, mis en exergue leur ambition et leur volonté de développer leurs relations de coopération dans le même esprit d’amitié et de confiance partagée et réitéré leur volonté commune de raffermir davantage cette coopération et de l’approfondir encore plus.

Les activités bilatérales de coopération militaire à entreprendre entre les deux royaumes sont programmées annuellement selon un calendrier établi par une commission mixte qui se tient alternativement à Rabat et à Londres.