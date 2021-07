Joey Hood, assistant du secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken, est attendu ces jours-ci au Maroc, dans le cadre d’une tournée au Maghreb. Parmi les sujets à aborder, la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara.

Joey Hood, secrétaire d’État adjoint américain par intérim aux Affaires du Proche-Orient, devrait arriver au Maroc de manière imminente. L’assistant d’Anthony Blinken est en tournée diplomatique au Maghreb et au Moyen-Orient qui se déroule du 24 au 29 juillet, lit-on dans un communiqué publié sur le site du département d’Etat américain. Le représentant s’est d’abord rendu en Algérie où il a rencontré hier, dimanche 25 juillet, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtane Lamamra.

Le but de cette visite au pays voisin est de «discuter des questions bilatérales et régionales, ainsi que pour annoncer un important projet de préservation culturelle», explique le communiqué du département d’Etat.

Today, Acting Assistant Secretary Hood and Foreign Minister @Lamamra_dz discussed ways to strengthen the U.S.-Algerian bilateral relationship and promote regional stability, including in Libya and Mali. pic.twitter.com/HWt2o6mM4N

— U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) July 25, 2021