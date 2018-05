Lancement de Wuluj, le premier portail pour l'accompagnement du financement de startups

Wuluj, premier portail marocain pour l’accompagnement du financement de startups basé sur le modèle de la prévente vient d’être lancé avec pour ambition de faciliter l’accès au marché pour des projets créatifs et innovants.

Fondée à Rabat en 2016 par Moroccan CISE et Happy Smala, Wuluj est une plateforme qui participe au financement de projets créatifs et innovants de la région MENA en leur permettant de se financer auprès de particuliers à travers des campagnes de prévente, indique un communiqué de ses fondateurs.

«Aujourd’hui, les startups de la région sont confrontées à d’importantes barrières à l’entrée parmi lesquelles l’accès au fonds pour le financement de leur activité. C’est pourquoi la plateforme Wuluj s’installe dans le paysage marocain en développant un nouveau modèle de financement pour l’écosystème entrepreneurial en adressant la problématique du financement "early stage" ou stade préliminaire des startups grâce des mécanismes inspirés des modèles de crowdfunding», souligne les fondateurs de Wuluj.

«C’est dans ce cadre que Wuluj a adopté le système de prévente et souhaite devenir un booster en facilitant l’accès sur marché des entrepreneurs qui n’ont pas de fonds pour le développement de leur produit ou service», indique-t-on.

Pour les soutiens de projets, Wuluj offre une solution sécurisée qui limite les risques par un travail de la plateforme dans l’accompagnant en amont puis en aval des projets dans la préparation de leurs campagnes. La plateforme offre ainsi à toute personne intéressée la possibilité de participer à l’éclosion d’une belle idée et d’encourager les entrepreneurs locaux en achetant des produits et services innovants tout en bénéficiant de remise sur le prix de vente public.

Wuluj assure également aux clients la qualité du porteur et de son produit par son système de sélection et propose aux acheteurs de multiples formules de paiement en ligne simples et sécurisées ainsi que des solutions de paiement Offline en espèces via le réseau Tasshilat d’Amanpay. Les équipes de Wuluj sélectionnent les projets accompagnés et offrent ainsi en exclusivité à ses clients, une fenêtre sur l’avant-garde de la créativité dans la région. Au lancement, 5 campagnes sont proposées dans différents domaines tels que le fooding et bien-être, la mode et le design, l’art et la culture, les technologies et l’innovation et services. Chaque semaine Wuluj s’engage à proposer de nouveaux projets et un regard sur la jeunesse vibrante et innovante de la région.

Si Wuluj ouvre ses portes aujourd’hui aux entrepreneurs marocains, la plateforme est destinée, à une portée plus internationale en permettant dans un premier temps de prétendre à l’étranger, et à terme, d’offrir ses services à l’ensemble des porteurs de projet issus de la région MENA. Un projet de développement qui prendra néanmoins du temps et nécessitera des investisseurs.