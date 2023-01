Conformément aux instructions du roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales (FAR), la princesse Lalla Meryem a présidé jeudi, à l’Etat-Major Général des FAR, les conseils d’administration des Oeuvres sociales des FAR et de la Fondation Hassan II pour les Oeuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants (OSAMAC).

A son arrivée à l’Etat-Major, la princesse a été accueillie par le général de corps d’armée Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR et commandant de la Zone Sud, avant de passer en revue un détachement du bataillon du quartier général des FAR.

Lalla Meryem a été ensuite saluée par les membres des conseils d’administration des Oeuvres sociales des FAR et de la Fondation Hassan II pour les OSAMAC.

Ont pris part à ces conseils, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant de la Zone Sud, le général de corps d’armée, commandant la Gendarmerie royale, les généraux de division, chefs des 3ème et 5ème bureaux de l’EMG des FAR et inspecteur des Forces royales air, le vice-amiral, inspecteur de la Marine royale.

Etaient également présents, les généraux de brigade, inspecteur du service de santé et inspecteur du génie, l’intendant général, directeur interarmes de l’intendance et les colonels majors, chef de la direction générale des services sociaux, chef de la direction de la Fondation Hassan II pour les OSAMAC, chef de la direction de la Mutuelle des FAR et directeur général de l’Agence de logement et d’équipement militaire.

Les deux conseils ont examiné les rapports moraux et financiers ainsi que les programmes d’emploi budgétaire des années 2023-2025, avant d’approuver les plans d’action triennaux ainsi que les projets des budgets nécessaires à leur exécution.