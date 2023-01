Télécoms: pourquoi la data coûte plus cher au Maroc; Comment se déclinera la stratégie du Fonds Mohammed VI pour l’investissement; Logistique: restructuration de la SNTL; Le ministère public a besoin de 1.000 magistrats supplémentaires; Tanger renforce ses voiries… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

L’Economiste

Télécoms: pourquoi la data coûte plus cher au Maroc

Le prix du gigaoctet au Maroc est 10 fois plus élevé qu’en Europe! Le coût moyen d’accès à Internet dépasse le double par rapport aux pays de l’OCDE. Dans le prépayé, les opérateurs facturent 10 DH le giga. Or, le même giga est commercialisé à l’équivalent de 1 dirham en Europe. En France par exemple, 90 gigas Internet en appels illimités coûtent 9 euros 90. «Le prix du giga est tellement inaccessible au Maroc que cela brime les connexions avec des usages Internet très limités», analyse Khalid Ziani, expert IT & Télécoms. L’autre contrainte réside dans la configuration du marché marocain avec une proportion de plus de 80% des consommateurs qui optent pour la recharge (mode prépayé) et de moins de 20% d’abonnés (post-payé).

Fonds Mohammed VI pour l’investissement: Comment se déclinera la stratégie

Le directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, Mohamed Benchaaboun, a souligné que « nous sommes en cours d’élaboration de la stratégie d’action du Fonds », notant que le but est de valider la stratégie du fonds souverain et ses premiers domaines d’investissement ainsi que les allocations financières qui leur sont réservées début février. « L’approche du Fonds sera adaptée à chaque domaine en fonction de ses spécificités », a-t-il précisé dans un entretien au journal. Ainsi, « la conception du fonds infrastructures et les partenaires recherchés pour y participer n’ont aucun lien avec le montage du fonds pour la restructuration industrielle. L’approche doit également tenir compte de l’appétit des investisseurs qui seront consultés avant le lancement des cahiers des charges pour le choix des sociétés de gestion afin d’optimiser la levée fonds », a-t-il expliqué.

Logistique: restructuration de la SNTL

Le conseil d’administration (CA) de la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL) vient d’approuver le budget de l’année 2023. Lors de ce CA, le ministre de tutelle, a souligné l’importance d’un nouveau positionnement stratégique de la société et sa restructuration afin d’être en phase avec les mutations majeures du secteur du transport et de la logistique. Le DG de la SNTL, Hassan Oubaha, a annoncé le lancement de l’étude de positionnement stratégique et de restructuration de la société, dans une optique de révision de sa stratégie, ses missions et son modèle économique dans un contexte en mutations, caractérisé par de nouvelles perspectives actionnariales de l’Etat d’une part, et des changements majeurs du secteur de la logistique et du transport aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, d’autre part.

Le Matin

Le ministère public a besoin de 1.000 magistrats supplémentaires

Le 5ème rapport de la présidence du ministère public a émis nombre de recommandations devant permettre à cette institution de s’acquitter de ses missions dans les meilleures conditions et, partant, contribuer au renforcement de l’efficience de l’appareil judiciaire. La principale recommandation formulée concerne le renforcement des moyens humains dédiés au ministère public. Les rédacteurs de ce document estiment qu’il faut au moins 1.000 nouveaux magistrats pour pouvoir répondre aux exigences quotidiennes du fonctionnement de cette institution. Pour eux, cette exigence est d’autant plus nécessaire que les principales activités du Parquet ont connu en 2022 une nette augmentation, qu’il s’agisse de la protection des droits de l’Homme, des libertés publiques, de la moralisation de la vie publique, ou encore de la préservation de l’ordre public.

L’Opinion

Lutte contre la détention préventive: les juges d’instruction s’accrochent aux barreaux!

Retour au débat sempiternel sur la détention préventive. Malgré les efforts consentis par les autorités judiciaires pour en réduire le recours, ce «réflexe» reste très ancré dans l’appareil judiciaire. En témoigne le rapport annuel du Ministère public qui fait état d’une hausse des décisions de détention en 2021 par rapport à 2020 et d’une accentuation du phénomène de la surpopulation carcérale avec 4000 nouveaux prisonniers. Soulager les prisons dépend, en partie, du renforcement des ressources humaines au niveau des Cours d’Appel où manquent visiblement les juges d’instruction et les conseillers judiciaires. Une condition sine qua non pour accélérer les affaires judiciaires dont dépend la lutte contre la détention préventive.

Les Inspirations Éco

Tanger: la ville renforce ses voiries

Une enveloppe budgétaire d’environ 24 millions de dirhams (MDH) a été allouée à l’aménagement et au renforcement des voies à la ville de Tanger. Ce projet, qui fait l’objet d’un appel d’offres lancé par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de réhabilitation des quartiers sou-équipés de Tanger et de leur intégration dans le milieu urbain organisé. Les travaux prévus dans le cadre de ce projet, réalisé en partenariat avec la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la préfecture de Tanger-Assilah, portent sur l’exécution des ouvrages d’assainissement, les terrassements, l’aménagement de la chaussée et la fourniture et mise en œuvre de matériaux pour la réalisation des différents corps de chaussée de la voirie.