La MDJS désignée annonceur de l’année à l’African Cristal Festival

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) a reçu vendredi 4 Mai le prix de «l’annonceur de l’année», à l’occasion de la cérémonie de clôture de l’African Cristal Festival.

Ce Festival révèle les meilleures créations du continent africain, et récompense les spécialistes de la communication opérant sur la région. Sa 6 ème édition, qui s’est déroulée pour la 4ème année consécutive à Marrakech, sous le thème de l’audace, a rassemblé plus de 400 professionnels de la communication et des médias (agences, annonceurs, régies, directions de la communication et du marketing, experts) de différentes nationalités, autour d’un cycle de conférences, de rencontres et débats, ainsi que d’une dizaine de compétitions et de prix régionaux.

En plus du prix de « l’annonceur de l’année » qui lui a été attribué, la MDJS a été récompensée par le Digital Cristal dans la catégorie « Integrated Campaign » pour l’initiative #3andiBlasti lancée le 6 Avril dernier à l’occasion de la Journée Internationale du Sport.

Les 15 spots de cette campagne, disponibles sur http://3andiblasti.com/, ou sur la page Facebook de la MDJS, ont pour but la promotion de la pratique sportive au féminin.

Younes El Mechrafi, Directeur Général de la MDJS, s’est déclaré à l’occasion de l’obtention de ce prix « ému et fier de cette distinction, fruit du travail d’une équipe très engagée au service d’une noble cause depuis de nombreuses années ».