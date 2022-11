C’est la Journée mondiale de la gentillesse. Si en France, la date a été déplacée au 3 novembre par respect aux victimes des attentats de 2015, la planète entière la célèbre chaque 13 novembre de l’année. Qu’en est-il au Maroc ? Le psychologue Bernard Corbel nous explique c’est quoi et pourquoi les Marocains sont prédisposés, selon lui, à être gentils.

“A force d’être gentil, on finit par être suspect », « Trop bon, trop con », « La gentillesse est la noblesse de l’intelligence », « Une certaine qualité de gentillesse est toujours signe de trahison »… Dans le monde, la gentillesse n’a pas forcément toujours eu bonne réputation.

« Caractère de quelqu’un qui est gentil, agréable, gracieux » ou de « quelqu’un qui est d’une complaisance attentive et aimable », selon Larousse, la gentillesse est aussi synonyme, à en croire Le Petit Robert, d’attention, de complaisance, de délicatesse, de douceur, de prévenance, de serviabilité.

Bernard Corbel, psychologue intégratif à Rabat, la définit lui comme « une aptitude de coeur, c’est à dire, une aptitude empathique à comprendre le besoin des autres ». « Deuxièmement, c’est l’aptitude à y répondre spontanément sans arrières pensées, en partageant ou en offrant quelque chose, ne serait-ce qu’un service. C’est déjà deux dimensions qui sont importantes », poursuit-il.

Trois dimensions

« La troisième, c’est le respect, l’acceptation de laisser le soin à l’autre de voir ce qu’il va faire avec. Mais il faudrait que la gentillesse s’accompagne d’une capacité inverse qui est de recevoir, pour que celui qui a reçu puisse rendre. Il ne faut pas que celui qui donne se mette dans une position haute, parce qu’à ce moment il ne saura pas recevoir », souligne le spécialiste.

Lire aussi: Vidéo. Journée mondiale du tourisme: comment repenser le secteur au Maroc?

Mais qu’en est-il des Marocains ? « Si on transpose cela au Maroc, je dirais qu’il y a des Marocains effectivement qui répondent à ces trois dimensions et qui sont des personnes gentilles, peut-être plus que dans d’autres territoires. Les Marocains ont été longtemps un peuple d’accueil qui sait mixer entre les cultures, qui sait recevoir, c’est un peuple qui a été peut-être également dans la rigueur ».

Pour Bernard Corble, « Les Marocains ont des habitudes culturelles qui font qu’ils sont disposés à partager assez souvent, de manière bien et loyale. Cela ne veut pas dire qu’ils le sont tous, mais je pense que dans l’ensemble, c’est l’impression qu’on a quand on arrive au Maroc. On voit qu’il y a beaucoup de gens qui ont le cœur sur la main et c’est franchement très appréciable ».

Et de conclure: « Je ne peux donc pas généraliser, mais j’aurais tendance à dire que probablement, une grande partie des Marocains correspond à cette description ».