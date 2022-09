Le gouvernement israélien a approuvé hier, la création d’un rassemblement annuel de hauts responsables des Etats-Unis et de cinq pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, à savoir Israël, les Emirats arabes unis (EAU), Bahreïn, le Maroc et l’Egypte.

Sur son site internet, le bureau du premier ministre israélien Yair Lapid a annoncé dimanche que le gouvernement israélien avait approuvé une proposition visant à installer et à financer un mécanisme régional appelé « Forum du Néguev ».

Il s’agit d’un groupe de travail qui crée des relations économiques et de sécurité entre Israël et certains des pays arabes, ayant décidé de normaliser leurs relations avec l’état hébreu.

La décision institutionnalise le travail du Forum du Néguev, une réunion à six qui s’est tenue à Sde Boker dans le désert du Néguev au sud d’Israël en mars 2022, selon un communiqué publié par le bureau du premier ministre israélien Yair Lapid.

Ainsi, et selon la presse israélienne, le forum vise à faire avancer des projets dans les domaines de la technologie alimentaire, de l’eau, de l’énergie, du tourisme et du climat. Il vise également à approfondir le commerce entre les pays de la région et à promouvoir le dialogue afin d’assurer la sécurité d’Israël.

Parmi les quatre pays arabes du forum, les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020, tandis que l’Egypte a été le premier pays arabe à signer un accord de paix avec Israël en 1979.

La formation du forum a été convenue lors du sommet du Néguev, qui s’est tenu à Sde Boker en mars 2022, en présence des ministres des Affaires étrangères de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc, des États-Unis et d’Israël. Les ministres des affaires étrangères des pays réunis ont annoncé la formation du sommet en tant que forum permanent qui se réunira d’une manière périodique afin de discuter des questions régionales.

Rappelons que le sommet historique du Néguev, qui s’est tenu à l’initiative du Premier ministre Yair Lapid, alors ministre des Affaires étrangères, a conduit à la formation de la structure régionale appelée Forum du Néguev. La réunion du comité de Leadership, qui s’est tenue à Manama en juin dernier, a également contribué à la promotion de ce projet.

«La décision du gouvernement confirme et alloue un budget aux groupes de travail issus du Forum du Néguev, que nous avons créé cette année avec les États-Unis, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et Egypte», conclut dans le communiqué, Yair Lapid.