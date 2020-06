Hôpital de Tanger: des dizaines de cas positifs au covid-19 parmi le personnel soignant

16 personnes officiant à l’hôpital régional Mohammed V de Tanger ont été testées positives au Covid-19. Le Syndicat National de la Santé Publique s’inquiète de cette situation qui pourrait virer au cauchemar.

L’hôpital Mohammed V de Tanger est au cœur de la tourmente après l’infection de plusieurs personnes au Covid-19. Ils sont seize médecins, infirmiers, agents administratifs et agents de propreté à avoir été testés positifs au nouveau coronavirus.

Les tests ont été effectués dans la journée du dimanche 28 et du lundi 29 juin, après que certains d’entre eux aient présenté des symptômes.

Les résultats apparus quelques heures plus tard se sont avérés positifs, et le protocole sanitaire a été enclenché, souligne le quotidien Assabah dans son édition du mardi 30 juin. Comme l’indique ce protocole, tous les patients sont désormais traités à l’hydroxychloroquine et on été placés en quarantaine, poursuit la même source.

De son côté, le Syndicat National de la santé Publique réclame plus de contrôles au niveau de l’hôpital Mohammed V, devenu le centre le plus fragile de la ville de Tanger. Le syndicat exige également à ce que les conditions de sécurité maximales soient garanties pour les professionnels et les patients.