Malgré plusieurs avancées enregistrées, seuls 8% des déchets ménagers sont valorisés au Maroc.

Le comité de pilotage de la mise en œuvre du protocole d’accord relatif à la valorisation des déchets ménagers a tenu sa première réunion le 28 février 2022. L’objectif était d’échanger sur la gouvernance du programme et du calendrier lié aux projets dits prioritaires, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 3 mars 2022.

Le comité est présidé par le ministère de l’Intérieur. Le ministère de l’Economie et des finances, de l’Industrie et du commerce, de la Transition énergétique et du développement durable, ainsi que l’Association professionnelle des cimentiers y sont aussi représentés.

Selon ses membres, moins de 8% des déchets ménagers au Maroc sont valorisés, notamment par des acteurs informels et ce, malgré les efforts déployés dans le cadre du Programme national des déchets ménagers et assimilés. L’ambition de ce dernier était de développer le processus de tri, de recyclage et de valorisation des déchets à travers des projets pilotes pour porter le taux de recyclage à 20% d’ici 2020.

L’année 2022 devait marquer la fin de l’étape de généralisation de la valorisation des déchets. Le programme national n’a cependant pas pu atteindre cette étape. Ce dernier comptait sur l’appui alloué par la Banque mondiale pour améliorer la gouvernance du secteur des déchets, souligne la même source. Le coût total du programme, lancé en 2008, étant estimé à 40 milliards de dirhams.

Mais grâce à l’engagement de l’Etat et aux efforts des collectivités territoriales, ainsi qu’à l’implication du secteur privé dans la gestion des ordures ménagères, ce secteur a connu d’importantes évolutions positives, comme la professionnalisation de la collecte des déchets (96 %) et l’amélioration de mise en décharge (63%).