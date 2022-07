Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a effectué, lundi, une visite de terrain aux communes rurales de Souk L’qolla et Boujediane, relevant de la province de Larache, pour s’enquérir de la situation des incendies de forêt survenus dans la région.

Au cours de cette visite, le ministre était accompagné du président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, du gouverneur de la province, Bouassam El Alamine, des responsables de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), et de nombre de responsables locaux et d’élus.

Au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les incendies ayant touché la forêt de Sahel El Menzla (Larache) et Mokrisset (Ouezzane) ont été définitivement maitrisés. Les efforts se poursuivent sans relâche pour contenir les incendies des forêts de L’Qolla (Larache), de Jbel Lahbib (Tétouan) et de Tassift (Chefchaouen).

L’ensemble des acteurs sont mobilisés aux côtés des équipes d’intervention et plusieurs moyens d’intervention terrestres et aériens ont été mis en place pour maitriser les flammes attisées par les températures élevées et les rafales de vents violentes. Pour atténuer l’impact de l’incendie sur l’activité agricole et venir en aide aux populations concernées, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a mis en place une cellule aux niveaux central et local, en coordination avec l’ensemble des acteurs, pour identifier les mesures urgentes à actionner.

Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a souligné que cette visite de terrain aux zones les plus touchées par les incendies de forêt survenus dans la province de Larache a permis de s’enquérir de la situation des habitants de ces zones et des dégâts causés par ces feux, notamment sur le couvert forestier et l’écosystème écologique de la région.

Le ministre a, à cet égard, salué l’intervention « importante et coordonnée » de toutes les parties concernées, et des équipes de lutte contre les incendies de forêt relevant des divers départements et établissements, appuyées par les Forces armées royales et des volontaires, qui a contribué de manière efficace à circonscrire les feux, notant que cette coordination s’inscrit dans le cadre d’une « stratégie de gouvernance et de solidarité, en application des Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI ».

Il a fait savoir que le recensement des dégâts et le diagnostic de la situation sont en cours par une commission locale, composée de tous les intervenants et les parties prenantes, qui établira un rapport après la maitrise définitive des incendies, soulignant que ce diagnostic constituera la base qui permettra au gouvernement de mettre en place un programme comprenant un volet urgent pour accompagner la population concernée, en particulier celle des douars touchés, et un autre volet relatif aux projets intégrés pour restructurer l’écosystème local (les forêts, les arbres fruitiers et la production agricole et animale).

Le ministre a assuré que le gouvernement va accélérer la mise en œuvre de ce programme, pour accompagner et venir en aide à la population touchée.

Pour sa part, M. Moro a souligné que le Conseil régional est disposé à accompagner les personnes touchées, aux côtés des départements gouvernementaux, en particulier les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture, saluant l’intervention efficace des équipes d’intervention et la cohésion prévalant entre les différents intervenants, qui ont permis de circonscrire les incendies, malgré les conditions climatiques défavorables.

5.300 hectares ravagés

Il est à rappeler que plusieurs forêts dans la région du Nord ont connu d’intenses incendies en pleine période de sécheresse exceptionnelle et de la vague de chaleur que connaît le Royaume. Il s’agit de forêts situées dans les provinces de Larache, Tétouan, Ouezzane, Chefchaouen et Taza. Ces incendies de forêts, déclarés dans le Nord du Royaume depuis le 13 juillet, ont détruit des centaines d’hectares de terres boisées dans les provinces d’Ouezzane, Tétouan et de Larache. Selon le bilan des incendies de forêt dans la province de Larache, environ 5.300 ha de couvert forestier ont été ravagés. Les incendies ont touché des superficies de plantations d’arboriculture fruitière et détruit la quasi-totalité des ruches traditionnelles et modernes placées au niveau des forêts incendiées.