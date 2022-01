Les éléments de police de l’arrondissement Al-Batha, relevant du district de sûreté de Fès-Médina, ont interpellé, vendredi, deux frères multirécidivistes âgés de 21 et 37 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogue et de psychotropes et tentative d’agression de fonctionnaires de police à l’aide d’un chien féroce.

Un officier de police a été contraint de faire usage de son arme de service en tirant deux balles de sommation pour neutraliser le danger émanant du chien lancé à son attaque, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les deux suspects ont ensuite été interpellés en flagrant délit de possession de 274 comprimés psychotropes, dont 40 comprimés de type ecstasy, ainsi que 15 capsules contenant une poudre blanche soupçonnée être de la cocaïne.

Les deux mis en cause ont été placés en grade à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquent compétent en vue de déterminer les circonstances de cette affaire, alors que les capsules saisies ont été soumises au laboratoire de la police scientifique pour les analyses nécessaires, selon la même source.