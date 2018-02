Espagne: un Marocain condamné pour avoir forcé sa femme à apprendre le Coran

Un Marocain a été condamné par un tribunal espagnol pour avoir forcé sa femme à apprendre le Coran et à s'habiller de façon "halal", le tout... sous vidéosurveillance.

Un tribunal d’Ourense, dans le nord-ouest de l’Espagne, a condamné un Marocain à 10 mois de prison pour violation de peine et un an de prison pour maltraitance envers sa femme. Mais, l’accusé, qui s’est également vu imposer trois ans et demi d’éloignement de la victime et son enfant, peut s’estimer heureux. Le parquet et l’accusation avaient, en effet, demandé une peine de 12 ans de prison, notamment à cause d'accusation de menaces, de blessures légères et de maltraitance de l’enfant du couple, précise La Région.

La peine de violation de peine concerne la reconstitution du couple en janvier de l’année dernière, malgré une décision de justice qui l’interdisait pour des accusations de menaces. Décidé à faire de sa femme une «bonne musulmane», le Marocain l’obligeait à se voiler, à porter des vêtements amples, et à étudier et apprendre le coran. Et ses moindres faits et gestes étaient enregistrés par une caméra installée dans le domicile. Son enfant de 13 ans devait également apprendre le Coran, et était puni lorsqu’il se trompait dans la récitation d’un verset, a précisé l’accusation.

Le mis en cause avait déjà été condamné en septembre 2016 pour avoir menacé sa femme de mort et de faire de sa vie un enfer. Verdict: entre autres peines, il était interdit de s’approcher à moins de 300 mètres de la victime pendant deux ans et demi. Mais, les liens de l’amour étaient apparemment plus forts…