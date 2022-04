Le renforcement de la coopération maroco-espagnole entre les élus locaux a été au centre d’une visite de travail effectuée lundi en Espagne par le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), Mounir Laymouri.

Selon un communiqué de l’AMPCC, Laymouri s’est entretenu avec le secrétaire général de la Fédération espagnole des municipalités et provinces (FEMP), Carlos Daniel Casares Díaz, au siège de la Fédération à Madrid, sur les moyens de coopération dans divers domaines d’intérêt commun, particulièrement la consolidation du rôle des élus locaux dans le développement durable et l’échange d’expériences locales réussies dans la gestion et la gouvernance territoriale.

Lors de cette entrevue, le président de l’AMPCC a passé en revue les nouveautés du cadre constitutionnel et juridique des collectivités territoriales et donné un aperçu sur l’évolution du système de la décentralisation et de la régionalisation avancée dans le Royaume, indique le communiqué.

Pour sa part, Casares Díaz a souligné l’importance de la coopération maroco-espagnole entre les élus locaux en ce qui concerne les questions de la gestion locale et du développement, rapporte le communiqué.

Dans ce sens, une invitation a été adressée à l’AMPCC pour participer aux différentes activités sectorielles et rencontres organisées par la fédération espagnole et au congrès ibéro-américain prévu en octobre prochain à Valladolid, en Espagne, à l’occasion du 40è anniversaire de la création de la FEMP.

Les deux responsables ont mis l’accent, à cette occasion, sur la nécessité de coordonner les vues et positions au sein des différentes instances internationales comme ils ont convenu de renforcer la coopération et de mettre en place un accord juridique qui permettra d’optimiser les mécanismes de coopération entre l’AMPCC et la FEMP.