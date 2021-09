Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a appelé, jeudi, à fournir des facilités aux cadres, aux fonctionnaires et aux agents à l’occasion des échéances électorales prévues le 8 septembre prochain.

Dans le cadre des préparatifs pour les prochaines élections qui se dérouleront par suffrage universel direct le mercredi le 8 septembre et en vue de permettre aux cadres, aux fonctionnaires et aux agents relevant de différents services publiques de s’acquitter de leur devoir national lors de ces élections et en vertu de la circulaire (N°15/2021) du chef du gouvernement datée du 13 août, les chefs des administrations publiques, les directeurs généraux des institutions et établissements publics, ainsi que les chefs des différentes collectivités territoriales sont invités à accorder aux personnes concernées les facilités nécessaires à l’exercice de leur droit de participer au vote, à condition que cela ne perturbe pas le fonctionnement normal des services publics, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.