Education: Amzazi interdit les portables en classe, même pour les professeurs

À peine nommé à la tête du ministère de l'Éducation nationale, Said Amzazi a décidé d'interdire les téléphones portables dans les salles de classe.

Dans une note ministérielle publiée le 25 janvier, le successeur de Mohamed Hassad exhorte les inspecteurs généraux chargés des affaires éducatives et administratives, les directeurs des académies régionales, des centres de formation, des établissements scolaires, les inspecteurs et les enseignants à "interdire définitivement aux élèves et aux fonctionnaires des établissements d'utiliser les téléphones portables dans les classes".

Selon le ministre de l’Éducation nationale, cette résolution contribuerait à "assurer un climat favorable aux cadres éducatifs pour accomplir leurs fonctions dans de bonnes conditions".