À la suite du 24 juin 2022, le Collectif Loujna-Tounkaranké en appelle aux responsabilités des autorités consulaires et diplomatiques des pays d’origine.

« Le vendredi 24 juin 2022, à la suite d’une importante tentative de passage des barrières de l’enclave espagnole de Melilla au Nord du Maroc, plus d’une centaine de personnes ont été blessées et entre 27 et 35 personnes selon les sources – sont mortes des suites de leurs blessures. Aucun bilan officiel n’a pour le moment été communiqué et les organisations de la société civile ne parviennent pas à obtenir aucune information sur l’identité et la nationalité des personnes décédées », déplore le Collectif Loujna-Tounkaranké de défense des droits des personnes migrantes en Afrique du Nord et de l’Ouest, dans un communiqué parvenu à la rédaction.

« Ce drame rappelle en de nombreux points les tristement nommés «événements de Ceuta et Melilla» qui, en 2005, avaient causé la mort de 14 personnes lors de tentatives de passage collectives, sans qu’aucune enquête impartiale n’ait été menée jusqu’à aujourd’hui pour lever le voile sur ces événements », poursuit le communiqué.

« Aujourd’hui comme en 2005, en amont de ces événements, les associations dénonçaient depuis plusieurs mois, des interventions des forces de l’ordre pratiquement quotidiennes dans les campements proches des zones frontalières pour détruire les lieux de vie et confisquer les effets personnels, une précarisation extrême des conditions de vie, un accès difficile aux services de base et une criminalisation systématique des personnes migrantes particulièrement dans les zones frontalières, et plus largement sur tout le territoire marocain. Une situation invivable, qui a entraîné, en 2005 et encore aujourd’hui, ces drames que nous déplorons », lit-on encore dans le document.

Dans ce contexte, les organisations membres du Collectif Loujna-Tounkaranké « exhortent les autorités consulaires et diplomatiques de nos pays respectifs présentes sur le territoire marocain à se mobiliser afin que les droits de nos concitoyens soient assurés et respectés ».

Le collectif les invite à « porter assistance aux personnes blessées ce 24 juin 2022 et plus largement aux personnes en situation de grande vulnérabilité aux frontières; assurer l’identification, le rapatriement des personnes décédées et le lien avec les familles; veiller à ce que soit garanti à toutes les personnes arrêtées à la frontière (au nombre de 63 à notre connaissance à ce jour) un respect strict des règles de procédures leur garantissant un procès équitable et enfin, assurer le partage d’informations claires et transparentes sur les faits auprès des familles, proches et personnes concernées ».

Il demande également une « enquête impartiale impliquant toutes les parties prenantes, marocaines et espagnoles, afin de faire toute la lumière sur ces événements ». « Ces questions doivent être également soulevées au niveau de l’Union européenne et de ses États membres qui doivent assumer leurs responsabilités dans ce drame. Les personnes en mobilité ne peuvent rester les victimes collatérales de politiques répressives mises en œuvre au nom de la protection des frontières européennes », soutient le collectif.

Pour rappel, le collectif Loujna-Tounkaranké réunit des associations d’Algérie, de Côte d’Ivoire, de France, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et de la Tunisie. Il se donne pour mission de combattre les violations des droits humains fondamentaux dont sont victimes les personnes en migration.