Alors que les rassemblements sont interdits par les autorités à cause du coronavirus, le premier secrétaire de l’USFP a organisé une réunion privée à Settat dans laquelle des dizaines de membres du partis ont été conviés.

Driss Lachgar est-il au-dessus de la loi? C’est la question que se posent plusieurs observateurs après la diffusion d’images d’un meeting animé par le patron des socialistes dans la villa d’un notable du parti à Settat, rapportent nos confrères de Goud.ma. Plusieurs photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires haranguer ses partisans, dans ce qui ressemble à une campagne électorale avant l’heure.

Ce meeting a d’autant plus choqué que les convives, qui se comptent à plusieurs dizaines, ne respectent visiblement la distanciation sociale tandis que plusieurs d’entre eux ne portent même pas de masques. Des images qui passent mal au moment où les Marocains sont privés de rassemblement depuis plus d’un an. Deux poids deux mesures?