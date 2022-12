La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a organisé, les 12 et 13 décembre à Rabat, une formation au profit des formateurs sur le Guide de gestion des grèves de la faim au sein des établissements pénitentiaires.

Cette formation procède du souci de consolider les droits des pensionnaires des établissements pénitentiaires, précise mardi la DGAPR dans un communiqué, rappelant que le Guide a été lancé en collaboration avec le ministère de la Santé et de la protection sociale, le Conseil national des droits de l’Homme et la présidence du Ministère public, avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge.

Les bénéficiaires de cette formation, tenue en présence d’experts nationaux et internationaux et de représentants des secteurs partenaires, devront former à leur tour les médecins et infirmiers exerçant dans les établissements pénitentiaires, ainsi que le personnel des hôpitaux relevant du ministère de la Santé et de la protection sociale sur la mise en oeuvre optimale de ce Guide, précise la même source.

Premier du genre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le Guide sur la gestion des grèves de la faim en milieu carcéral est conforme aux dispositions de la « Convention de Malte » sur le traitement des détenus en grève de la faim. Il doit permettre de normaliser et de standardiser les procédures de traitement des détenus en grève de la faim, au sein aussi bien des établissements pénitentiaires que des centres hospitaliers, conclut le communiqué.