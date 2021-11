Le Maroc maintient son statut de «régime hybride» selon le rapport annuel de l’organisation intergouvernementale International IDEA basée à Stockholm.

Mise à jour chaque année, la liste des démocraties dans le monde de l’International IDEA classe environ 160 pays en trois catégories: démocratie (dont « démocratie en recul »), régimes « hybrides » et régimes autoritaires.

Le Maroc depuis 2004 conserve son statut de régime hybride. Une exception dans la région, aux côtés de la Tunisie, qui est le seul pays démocratique en Afrique du Nord. L’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Soudan du Sud et le Soudan sont tous classés en tant que «régimes autoritaires».

«Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord restent la région la moins démocratique du monde», affirme l’organisation, prenant en compte plusieurs critères, en plus des mesures prises ces derniers mois par chaque pays contre la pandémie du Covid-19.

«Des journalistes ont été arrêtés en Algérie, Bahreïn, Iran, Jordanie, Maroc et Palestine dans les tentatives du gouvernement de contrôler ce qui est rapporté sur la pandémie», lit-on dans le rapport, notant qu’entre 2019 et 2020 «le plus grand nombre de journalistes ont été arrêtés en Égypte».

Au niveau mondial, plus d’un quart de la population mondiale vit désormais dans une démocratie en recul et près de 70% en ajoutant les régimes autoritaires ou « hybrides », avec une tendance à la dégradation démocratique qui dure sans discontinuer depuis 2016.

La démocratie en recul

Les Etats-Unis ont rejoint pour la première fois la liste des « démocraties en recul » du fait principalement d’une dégradation lors de la deuxième moitié de la présidence Trump. Avec désormais sept nations, le nombre de pays où la démocratie est considérée en recul a doublé en près d’une décennie.

Pour la cinquième année consécutive en 2020, le nombre de pays allant dans le sens de l’autoritarisme a dépassé le nombre de pays en phase de démocratisation. Une situation inédite depuis le début des données de l’organisation dans les années 70 et qui devrait se poursuivre en 2021.

Pour 2021, le pointage provisoire d’International IDEA recense 98 démocraties – un nombre au plus bas depuis plusieurs années – 20 régimes « hybrides » dont la Russie, le Maroc ou encore la Turquie et 47 régimes autoritaires, parmi lesquels la Chine, l’Arabie Saoudite, l’Ethiopie ou encore l’Iran.

Lire aussi: Démocratie: le Maroc recule, mais demeure un «régime hybride»

En additionnant les démocraties en recul et les régimes hybrides et autoritaires, « on arrive à 70% de la population mondiale. Cela en dit long sur le fait qu’il se passe quelque chose de grave sur la qualité démocratique », a affirmé à l’AFP le secrétaire général d’International IDEA, Kevin Casas-Zamora.

International IDEA a par ailleurs confirmé ses conclusions de l’an passé, selon lesquelles plus de six pays sur dix ont pris des mesures problématiques pour les droits humains ou le respect des règles démocratiques face au Covid-19, parce qu’elle étaient « illégales, disproportionnées, sans limite de temps ou superflues ». Plus de neuf régimes autoritaires sur dix sont concernés, mais aussi plus de 40% des démocraties.

« La pandémie a clairement accéléré certaines tendances négatives, notamment dans les pays où la démocratie et l’Etat de droit souffraient déjà avant », selon M. Casas-Zamora.