Décès d’un Marocain à Oviedo après une chute de plusieurs mètres

Un ressortissant marocain a trouvé la mort, lundi matin à Oviedo (Nord de l’Espagne), après une chute de plusieurs mètres d’un édifice de la ville, a-t-on appris auprès du Consulat général du Maroc à Bilbao.

Il s'agit d'un homme âgé de 45 ans qui est tombé d'une fenêtre d’un hôtel du centre d’Oviedo pour des raisons qui restent jusqu’à présent inconnues, a précisé la même source.

La police locale a dû interrompre momentanément le trafic sur la rue jouxtant l'hôtel à cause du cadavre de l'homme qui gisait sur la chaussée. Sur place, les secours ont trouvé la victime inanimée et en arrêt cardio-respiratoire. Une enquête a été ouverte pour élucider les causes et les circonstances de cet accident.