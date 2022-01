Sujets à polémique il y a quelque temps, les tests rapides antigéniques s’arrachent aujourd’hui en pharmacie. Mohamed Lahbabi, président de la Confédération des Syndicats des pharmaciens d’Officines, évoque même une pénurie et alerte sur la fuite de données qu’implique le recours à ces tests. Explications.

Les tests rapides n’ont jamais été retirés des pharmacies. En pleine vague Omicron, ils sont même très demandés, mais une véritable pénurie se profile, nous confie Mohamed Lahbabi, président de la CSPM.

« À l’heure actuelle nous avons un grand problème d’approvisionnement, nous ne trouvons plus de fournisseurs», indique notre interlocuteur. Près de quatorze marques sont commercialisées au Maroc et enregistrées auprès de la direction du médicament et de la pharmacie (DMP), précise-t-il , notant que la pénurie touche toutes les marques.

Pourtant la demande est bien là pour ces tests relativement abordables et dont le prix ne dépasse pas les 130 DH. «Le ministère se doit d’agir afin de garantir l’approvisionnement de ces tests surtout en ces temps où le nombre de cas covid ne cesse d’augmenter», exhorte le président de la CSPM.

Lire aussi: Covid-19: les tests rapides de retour dans les pharmacies

Par ailleurs, le président rappelle que les pharmaciens n’ont pas le droit d’effectuer le test en officine. Certains cas d’infections ne sont alors pas comptabilisés, ce qui fausse les statistiques nationales. «Nous avions demandé au ministère de nous permettre d’effectuer ces tests pour justement remonter ces cas qui ne seront peut-être jamais recensés», souligne Mohamed Lahbabi.

Pour rappel, malgré l’interdiction du ministère de la Santé, les tests rapides n’ont pas été retirés des pharmacies et ce par force de loi. En effet, «la loi prime sur toutes décisions du ministère et une loi ne peut être abrogée que par une autre loi», nous expliquait Mohamed Lahbabi en août dernier, suite à la décision du ministre. «La loi 08-11, la loi 84-12 et la loi 17-04 dans son article 30 autorise les officinaux à dispenser ces tests et tout autre produit tant qu’ils sont enregistrés auprès de la Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP)».