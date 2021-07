Les Marocains qui s’apprêtent à voyager en France pour leurs études pourront se faire vacciner sur place à leur arrivée dans le pays.

«Les étudiants marocains devront se conformer à toutes les conditions exigées aux étudiants français», confie une source auprès de l’ambassade de France à Rabat à Médias24. Ainsi, si le texte de loi instituant l’obligation du pass sanitaire dans les moyens de transport pour les Français âgés de 12 ans et plus est adopté, «cette mesure sera également exigée aux étudiants marocains en France, au même titre que les Français et les étrangers résidant en France».

Cela signifie qu' »une fois en France, les étudiants marocains disposant de documents prouvant le statut étudiant pourront se faire vacciner », précise la même source à nos confrères.

«La procédure est simple. Ils pourront prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib, et se faire vacciner dans l’hôpital ou le centre de vaccination le plus proche de chez eux».

La plateforme précise que «les personnes de 12 à 17 ans inclus reçoivent deux injections Pfizer-BioNTech, ce vaccin étant le seul bénéficiant à ce stade d’une autorisation de mise sur le marché à partir de 12 ans. Celles âgées de 18 à 54 ans reçoivent les vaccins Moderna ou Pfizer-BioNTech, avec un délai respectif de 21 à 49 jours entre les deux doses».

Pour rappel, le président français Emmanuel Macron a instauré lundi 12 juillet dernier l’extension du pass sanitaire « aux lieux de loisirs et de culture» rassemblant plus de 50 personnes. Il s’agit de présenter un test covid négatif ou une attestation de vaccination.

En vigueur à partir du 21 juillet, cette mesure s’appliquera à tous, dès l’âge de 12 ans, et sera ensuite étendue «début août» –après le vote préalable d’un texte de loi et sa promulgation– aux cafés, restaurants, centres commerciaux, ainsi qu’aux avions, trains, cars longs trajets et aux établissements médicaux.