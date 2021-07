Le Conseil provincial du tourisme (CPT) de Ouarzazate vient de signer une convention de partenariat avec l’association d’Amitié Israël-Maroc pour promouvoir le tourisme israélien dans la province. 50.000 touristes sont attendus d’ici la fin d’année 2021.

Simon Haim Skira, président fondateur de l’association d’Amitié Israël-Maroc, expert du tourisme israélien, était en visite à Ouarzazate les 17 et 18 juillet sur invitation du Conseil provincial du tourisme de Ouarzazate. Il a participé ce 19 juillet à de riches et fructueux débats lors d’une table ronde organisée avec les professionnels du tourisme de la province.

À cette occasion, Simon Skira et Siham Rida, présidente du Conseil provincial du tourisme de Ouarzazate, ont signé une convention de partenariat au titre de l’année 2021/2022, visant à mutualiser leurs efforts pour la promotion du tourisme israélien dans la province de Ouarzazate.

Avec une communauté marocaine en Israël estimée à quelque 800.000 individus, plusieurs objectifs animent ce partenariat:

Lancement des vols vers le Maroc en provenance d’Israël à partir du 25 juillet;

50.000 touristes attendus d’ici la fin d’année 2021;

200.000 touristes israéliens attendus chaque année (ambition des professionnels: 300.000).

Dans le cadre de ce partenariat, le CPT de Ouarzazate s’engage à accueillir les éductours et voyages de presse proposés par l’Association d’Amitié Israël-Maroc, selon un calendrier annuel arrêté par les deux parties. Il s’engage aussi à accueillir les membres de l’association d’Amitié Israël-Maroc pour les manifestations culturelles et artistiques et d’œuvrer pour intégrer le patrimoine immatériel judaïque dans les festivals et manifestations qu’il organise.

Le CPT de Ouarzazate s’engage également à intégrer dans ses supports de communication et de promotion tous les éléments mettant en valeur le patrimoine judaïque en coordination avec l’association d’Amitié Israël-Maroc.

De son côté, l’association d’Amitié Israël-Maroc s’engage à déployer tous les efforts pour faire connaître la région de Ouarzazate auprès de la communauté marocaine en Israël, notamment en insérant des informations sur Ouarzazate dans tous les supports de communication: site internet, brochures, dépliants, etc.

L’association d’Amitié Israël-Maroc s’engage pour le développement de l’activité touristique dans la région de Ouarzazate, notamment en menant une communication promotionnelle auprès des agences de voyages et TO en Israël. Elle s’engage à inviter le CPT aux voyages de prospection en Israël et de faciliter sa participation aux foires, salons, workshop et road shows qui seraient organisés ou co-organisés par l’association dans le cadre de ses efforts de promotion et de son plan d’action.

Coté exécution, les signataires de la convention ont décidé de mettre en place un comité pour assurer le suivi et rendre compte aux deux parties de l’état d’avancement des projets. Ce comité sera composé de trois membres de chaque association en plus des deux présidents qui vont co-présider le comité.

Pour rappel, le Conseil provincial du tourisme de Ouarzazate est une association régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), dont l’objet est de contribuer au développent de l’industrie touristique, d’œuvrer pour la promotion de la région de Ouarzazate, dont font partie les professionnels du tourisme de Ouarzazate, les instances élues, les administrations publiques et organismes semi-publics.

L’association d’Amitié Israël-Maroc est une association régie par les dispositions de la loi israélienne, dont l’objet est de: promouvoir les relations et les échanges entre le Maroc et Israël dans les domaines politiques, diplomatiques, économiques, sociaux, sportifs, culturels, de favoriser et développer l’apprentissage et la connaissance de l’histoire du pays, des origines, notamment de l’histoire des juifs au Maroc.

Le but étant de transmettre au grand public l’histoire du Maroc et ainsi veiller à la transmission de valeurs communes, d’œuvrer pour le rapprochement des juifs et des musulmans marocains en organisant des ateliers ludiques, des conférences et des débats en mobilisant ainsi le grand public autour de valeurs qui prônent le vivre ensemble, de contribuer à la promotion du Maroc auprès des partenaires publics et privés au niveau international.