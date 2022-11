Le Maroc a gagné une place cette année au classement Climate Change Performance Index (CCPI) qui évalue annuellement les efforts des différents pays contre le réchauffement climatique.

Le Royaume est aujourd’hui classé 7e et se place ainsi dans le groupe des meilleurs élèves en matière de lutte contre les effets de la crise climatique. Le Climate Change Performance Index (CCPI) 2023 évalue chaque année depuis 2005 les efforts d’atténuation du réchauffement climatique d’une soixantaine de pays ainsi que de l’Union européenne (UE) dans son ensemble.

