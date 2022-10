L’ancien joueur du Raja de Casablanca a demandé au roi Mohammed VI d’intervenir pour mettre fin à la hausse des prix de produits de grande consommation au Maroc.

« Il faut trouver une solution à la hausse effrayante des prix dans le pays, beaucoup d’aliments de base ont connu une forte augmentation », a déploré vendredi Yassine Salhi sur son Instagram.

« La plupart des citoyens sont touchés par cette hausse des prix, sans parler des des familles fragiles aux revenus limités, et des carburants, dont le prix baisse de quatre centimes pour augmenter d’un dirham après deux jours. Nous sommes marocains et nous aimons notre pays et notre roi. Nous souhaitons que notre cher roi (…) intervienne pour résoudre ce dysfonctionnement et permettre un retour à la normale », a écrit l’ancien sociétaire du Raja de Casablanca.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yassine Salhi (@yassinesalhi87)

Depuis quelques jours, plusieurs célébrités, influenceurs et internautes au Maroc demandent au roi Mohammed VI d’intervenir pour remédier à la hausse des prix de produits de grande consommation.

Lire aussi: Vidéo. Manifestations dans plusieurs villes marocaines contre la vie chère

La semaine dernière, le Front social marocain avait organisé des sit-in dans plusieurs villes du royaume, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, pour protester contre la dégradation de la situation sociale et contre la vie chère.