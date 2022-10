Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, mardi à Rabat, le Prince Guillaume, le Grand-Duc Héritier de Luxembourg, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation d’hommes d’affaires représentant des entreprises spécialisées opérant dans différents secteurs économiques, au cours de laquelle il aura des entretiens avec plusieurs membres du gouvernement et hauts responsables.

Selon un communiqué du Département du chef du gouvernement, l’entretien, qui s’est déroulé en présence du ministre de l’Économie du Luxembourg Franz Fayot et de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg Mohamed Ameur, a été l’occasion pour les deux parties d’exprimer leur volonté commune de poursuivre le partenariat entre les deux pays et leur aspiration à développer davantage les relations économiques et commerciales, notamment en encourageant les entreprises luxembourgeoises à prospecter de nouvelles opportunités d’investissement au Maroc, au niveau bilatéral ou dans le cadre de la coopération tripartite Maroc-Luxembourg-Afrique.

Le Chef du gouvernement a également passé en revue les chantiers économiques majeurs lancés par le Maroc sous la conduite du Roi Mohammed VI, et qui ont permis de consolider la position du Royaume en tant que hub économique et industriel attractif dans la région, rapporte le communiqué.