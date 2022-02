Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné, mercredi à Rabat, l’importance de la mobilisation des administrations et établissements publics pour continuer de se conformer aux mesures préventives de lutte contre le Covid-19 pour assurer la sécurité des fonctionnaires et des usagers et la continuité du service.

Dans une déclaration à la MAP, au terme d’une réunion avec les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines des différents départements ministériels et établissements publics axée notamment sur l’évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume, M. Akhannouch a insisté sur l’impératif de sensibiliser les fonctionnaires, au vu du rôle important qu’ils assument au service des citoyens et du développement du pays, à l’obligation de parachever le schéma vaccinal, en veillant à prendre la troisième dose.

Il a relevé que dans le sillage de la réouverture des frontières aux vols en provenance et à destination du Royaume, la généralisation de la vaccination demeure l’unique solution pour relancer l’économie nationale, notamment le secteur touristique.

De son côté, le secrétaire général du ministère délégué chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ahmed Laamoumri, a affirmé dans une déclaration similaire que l’objectif de cette réunion est de sensibiliser et d’inciter les fonctionnaires qui ne sont pas encore vaccinées à le faire, afin de protéger leur santé et celle des usagers, et garantir la continuité du service au sein des administrations et établissements publics.

Compte tenu de leur contribution au développement économique du pays, les fonctionnaires sont tenus de veiller au respect de la loi et d’accompagner l’action colossale effectuée dans ce cadre pour garantir la disponibilité du vaccin et sa gratuité, a-t-il dit.

Il a a assuré que tous les efforts seront entrepris pour accompagner le parachèvement du schéma vaccinal à travers la sensibilisation et le dialogue, en vue d’examiner les difficultés et d’œuvrer à les résoudre.

Cette réunion, à laquelle ont pris part le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb, et la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a été l’occasion de souligner l’importance d’accélérer le rythme de la mobilisation afin de respecter toutes les mesures de prévention et les directives émises dans ce sens par les autorités publiques, au sein des différentes administrations et établissements publics.