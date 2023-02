Données personnelles: les poursuites judiciaires montent en flèche,Attirer les investissements, mais faciliter d’abord, Hausse des prix des viandes rouges: les raisons et les attentes des professionnels,Tourisme: la destination Maroc reprend des couleurs , Ouchariko.ma souffle sa première bougie: plus de 21.000 contributions citoyennes… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi:

L’Economiste

Données personnelles: les poursuites judiciaires montent en flèche

Les affaires judiciaires liées aux données personnelles sont passées de 138 en 2020 au double en 2021. Cette hausse confirme une tendance enregistrée depuis 2019. Année durant laquelle la présidence du ministère public et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) ont signé une convention de coopération. Le parquet a reçu 60 dossiers depuis 2019 et dont une dizaine en 2021, précise son président. Hassan Daki y fait référence dans son dernier bilan d’activité. La justice peut aussi s’autosaisir ou enquêter sur la base d’une plainte. La loi n°09-08 sur la protection des données personnelles le permet. Elle prévoit aussi une coopération entre la justice et la CNDP.

Attirer les investissements, mais faciliter d’abord

Ce n’est pas à l’investisseur de faire la tournée des administrations pour rassembler les pièces. Ce sont elles qui doivent prendre en charge ces aspects. Face aux députés, Aziz Akhannouch a expliqué l’approche de son équipe pour faciliter l’acte d’investir. En plus de

la simplification des procédures, il a également mis l’accent sur le plan national de développement des zones logistiques. Cela s’accompagnera de l’accélération du processus de déconcentration. Une première mouture de l’organisation centrale et régionale a été adressée aux ministres, avant de procéder aux arbitrages définitifs. L’idée est de permettre à l’investisseur d’obtenir des décisions administratives dans les meilleurs délais, dans un cadre transparent et unifié sur le plan national.

Zones industrielles: le nouveau dispositif adopté en 2ème lecture

Le projet de loi relatif aux zones industrielles a été approuvé en séance plénière par la Chambre des représentants. Ce texte ambitionne de renforcer l’encouragement de l’investissement dans le secteur industriel en misant sur le foncier industriel aménagé à cet effet. L’objectif est également de renforcer l’arsenal juridique en matière d’aménagement, de gestion et de valorisation des zones industrielles, en vue d’améliorer leur qualité et de lutter contre le phénomène de spéculation foncière. Ce texte sera bientôt publié au BO.

Le Matin

Le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud reçoit le Chef d’Etat-Major Général des Forces armées béninoises

Sur instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, mardi au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’Etat-Major Général des Forces armées béninoises. Les discussions entre les deux responsables, qui se sont déroulées en présence des Chefs de Bureaux concernés de l’EMG des FAR, ont porté sur la coopération bilatérale entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées Béninoises, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

«Maison de la diaspora marocaine», pour une intégration sans heurts des MDM dans leur pays d’origine

L’idée de mettre sur pied «La Maison de la diaspora marocaine» germait depuis 2006. Portée par Jamal Belahrach, qui a fédéré «ses amis» autour de ce projet qui se veut au service des Marocains du monde (MDM) souhaitant rentrer dans leur pays d’origine, l’idée consiste à leur offrir un accompagnement qui prend en compte leur spécificités identitaires. Le projet s’est cristallisé petit à petit, mais les choses se sont accélérées au cours des dernières années. Après la création de l’identité juridique en décembre 2021, le récépissé a été obtenu en août 2022. Ce faisant, la création de «la Maison de la diaspora marocaine» a coïncidé avec le discours Royal à l’occasion du 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2022, «ce qui nous a poussés à accélérer la dynamique », a affirmé Jamal Belahrach, le président-fondateur.

Hausse des prix des viandes rouges: les raisons et les attentes des professionnels

Cette fin janvier 2023, le kilo de viande de veau se négociait à 90 DH au marché de gros, tandis que celui de l’agneau se situait à 83 DH le kg. Cela donne une idée sur les prix au détail proposés par les boucheries et qui vont de 100 à 110 DH le kg. Plusieurs facteurs expliquent cette flambée. Il y a d’abord le retour à la vie normale après la pandémie et la reprise du tourisme qui ont favorisé un redressement de la consommation. En face, l’offre de viandes rouges n’a pas suivi. Pour sa part, l’Association nationale des vendeurs de viande rouge attend l’annonce de la décision du gouvernement de suppression de la TVA à l’importation des bovins au cours des prochains jours. «Nous avons adressé plusieurs correspondances au ministère de l’Agriculture et celui de l’Économie et des finances dans lesquelles nous avons expliqué nos doléances et nous avons reçu des signaux positifs qui laissent penser qu’une décision sera annoncée au cours de cette semaine», note le président de l’Association, Abdelali Ramou.

L’Opinion

Tourisme: la destination Maroc reprend des couleurs

En dressant le bilan de l’année 2022, les professionnels du tourisme partagent le soulagement quant à la reprise avérée du secteur touristique, doublé d’un optimisme pour les perspectives de cette année. En effet, la reprise d’activité a atteint, en 2022, 84% par rapport aux 13 millions de touristes accueillis par la destination en 2019. De bonnes performances mises en avant par la ministre Fatima Zahra Ammor devant le Parlement, qui les explique par le soutien de l’Etat en période de crise. La destination Maroc veut capitaliser sur ce redémarrage, en lançant des campagnes internationales et en misant sur une nouvelle feuille de route associant public et privé pour 2023-2030.

Les Inspirations Éco

Droits réels: les nouvelles perspectives qu’offre la traduction de la loi

Excellente nouvelle pour le secteur des affaires, avec la traduction officielle de la loi n°39-08 relative au code des droits réels en version française publiée au Bulletin officiel n° 7158 du 5 janvier 2023. A y voir de plus près, cette traduction officielle de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels est la bienvenue pour les professionnels du droit, les avocats, les notaires et autres professionnels des affaires, ainsi que pour les entreprises. Elle leur permet, en effet, d’accéder facilement à l’information et aux dispositions pertinentes et leur donne accès aux outils juridiques nécessaires pour leurs activités. Elle représente donc une étape clé vers une plus grande sécurité et équité en matière de droits et de responsabilités pour le secteur des affaires. Mais il a fallu attendre 12 ans! 12 longues années pour se concrétiser.

Ouchariko.ma souffle sa première bougie: plus de 21.000 contributions citoyennes

Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) célèbre la première année de sa plateforme digitale participative, ouchariko.ma, qui a enregistré plus de 21 000 contributions citoyennes. Mise en place pour donner la parole aux citoyennes et citoyens, cette plateforme, lancée le 27 janvier 2022, cumule d’ores et déjà 21 consultations lancées sur des sujets déterminants et variés (Situation de la femme, inclusion des jeunes, harcèlement sexuel, réforme des retraites, fake news, marocains du monde, économie du sport, zones montagneuses…), indique le CESE dans un communiqué. Espace de participation, d’écoute, de débat et d’intelligence collective, ce sont plus de 21.000 contributions citoyennes qui sont venues affiner le diagnostic et les recommandations du CESE, formulées dans ses derniers avis, précise la même source.