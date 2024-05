La Direction générale de la météorogologie (Maroc Météo) a expliqué, ce mercredi, les causes de la vague de chaleur actuellement ressentie à travers le Maroc.

Une vague de chaleur touche actuellement plusieurs provinces du Royaume et elle devrait se poursuivre, en augmentant, pendant les prochains jours. «Cette tendance à la hausse pour les températures se maintiendra tout au long des journées du jeudi 30 et vendredi 31 mai, affectant également les plaines intérieures du nord, où les températures dépasseront de 5 à 8 degrés leur moyenne saisonnière», explique la Direction générale de la météorologie (Maroc Météo) dans un avis publié ce mercredi 29 mai.

Concernant l’origine de cette vague des chaleur, la DGM souligne que «cette montée des températures est le résultat de l’activité de la dépression thermique saharienne s’étendant vers le sud du pays, entraînant avec elle des masses d’air chaud et sec en provenance du grand Sahara, phénomène couramment appelé « Chergui »».

Lire aussi. Alerte météo. Temps chaud de mardi à jeudi, jusqu’à 42°C

Par conséquent, poursuit la même source, «le temps sera chaud, en particulier dans le sud et le sud-est du pays, ainsi que dans les plaines intérieures du nord et du centre, notamment dans les plaines du Tadla, du Saiss, du Haouz, des Rehamna, du Tensift, les plateaux des phosphates, le Oulmess, et les régions intérieures du Gharb et du Loukkos, où les températures oscilleront entre 37 et 42 degrés Celsius, particulièrement jeudi et vendredi».

Heureusement, la DGM annonce que les températures commenceront à baisser progressivement durant le week-end, bien que le temps restera encore relativement chaud.