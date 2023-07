Le ministère égyptien des Affaires étrangères a indiqué vendredi dans un communiqué que Le Caire « réaffirme le rôle central des Chambres des représentants et de l’Etat, conformément à leurs prérogatives dans l’accord de Skhirat, en vue de remplir toutes les conditions nécessaires à la tenue simultanée des élections présidentielle et législatives en Libye dans les meilleurs délais ».

Le communiqué souligne le soutien total de l’Egypte au processus de résolution de la crise inter-libyenne, et ce dans le cadre du suivi des développements liés à la préparation des échéances électorales dans ce pays, des efforts des institutions libyennes compétentes et des interactions internationales connexes.

Il réitère l’importance de respecter le rôle des institutions libyennes lorsqu’elles s’acquittent de leurs tâches sans aucun diktat ni ingérence extérieure d’aucune partie.

Le communiqué appelle ainsi toutes les parties internationales à respecter ces fondements indispensables, à respecter la volonté du peuple libyen et l’appropriation libyenne du règlement, et à ne prendre aucune mesure de nature à dépasser le rôle des institutions, afin d’éviter de compliquer la situation, de préserver la stabilité et la souveraineté de la Libye et pour réaliser les aspirations du peuple libyen frère.