Vidéo. Découvrez le nouveau Samsung Galaxy S9

À l'occasion de la commercialisation du dernier smartphone de Samsung, le Figaro revient sur ses nouveautés et ses principales fonctionnalités.

Découvrez l'appareil et ses principales fonctionnalités en vidéo avec Elsa Bembaron, journaliste à la rubrique Tech & Web du Figaro, et William George, chef de produit chez Samsung France.



Il était la star du Mobile World Congress, le salon international dédié aux smartphones, à Barcelone. Le Galaxy S9 est le dernier né de Samsung. Physiquement très similaire à son prédécesseur, le Samsung Galaxy S8, l'appareil se distingue surtout avec quelques nouveautés logicielles: une reconnaissance du visage améliorée, des emojis personnalisés, des vidéos en super ralenti ...

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, le Samsung Galaxy S9 dispose d'un écran de 5,8 pouces (environ 14,7 centimètres de diamètre). Il existe dans une version plus grande, le Samsung Galaxy S9+. L'écran de ce dernier est de 6,2 pouces, soit 15,7 centimètres de diamètre. Le Samsung Galaxy S9 bénéficie d'un appareil photo de 12 mégapixels à l'arrière et de 8 mégapixels à l'avant. Sa mémoire est de 4 Go.

Le Samsung Galaxy S9 est en vente dès maintenant à partir de 859 euros. Sa version plus grande, le Samsung Galaxy S9+, est lui disponible à partir de 959 euros.