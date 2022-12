Plaid, vide-poche, porte-clé, jeu de dames… le joaillier Cartier dévoile sa toute nouvelle collection d’objets pour la maison. Une foule d’idées cadeaux pour les étrennes et autant d’objets collector qui se transmettront de génération en génération.

Pionnière bien souvent en son domaine, la maison Cartier, fondée en 1847, l’a été aussi dans celui des accessoires et de la petite décoration. Dès 1880, elle est l’une des premières maisons de joaillerie à se lancer dans la création d’objets du quotidien et de cadeaux de luxe tels que des poudriers, des encriers ou encore des objets autour du monde du voyage. En 1925, avec la création de son département S comme silver, confié à Jeanne Toussaint, Cartier développe des accessoires et des objets plus abordables. Ce catalogue de beaux objets est complété au fil des décennies par des briquets, des montres de poches, des ceintures et connaît son apogée dans les années 70 avec l’apparition des Musts, ligne bis plus accessible de maroquinerie, lunettes, foulards, objets, parfums, bijoux et montres.

Rendant hommage aux origines et savoir-faire de la Maison, Cartier dévoile cette année encore une nouvelle collection d’objets imaginée autour de quatre univers – la décoration, l’écriture, l’enfance et le monde du jeu – estampillés des codes emblématiques de Cartier et du cachet d’élégance et de pérennité propres à la maison.

Ainsi, la panthère noire, entrée dans la légende de la Maison… Représentée entre deux cyprès, fidèle au dessin figurant sur un nécessaire offert par Louis Cartier à Jeanne Toussaint en 1917, elle figure, magnétique, au centre d’une collection pour la maison et la table, en porcelaine blanche et de couleur or ou avec un décor de paon. Un bleu et un vert inscrits dans le patrimoine chromatique de Cartier, inspiré notamment par les arts de l’Islam.

En vedette également : le groom et l’écrin rouge festonné d’or qui animent avec élégance et audace la collection Diabolo de Cartier. Étiquette de voyage, miroir de poche, boule à neige, vide poche, ou jeu de tic- tac-toe… tous ces objets s’amusent en rouge et inaugurent aussi pour la première fois l’élégance intemporelle du bleu marine.

Last but not least, la collection consacrée à bébé avec une vaste offre comprenant assiette, bol, mug et timbale en porcelaine immaculée embossée d’une panthère ton sur ton et ponctuée de petites taches rose ou bleu clair. Une collection aussi précieuse qu’adorable assortie d’un set de couverts en métal et laque en d’un plaid en cachemire pour envelopper les tout-petits d’un nuage de douceur.

En bref, tout l’art de vivre selon Cartier à offrir ou se faire offrir pour étrenner la nouvelle année…

Cartier

Place des Nations Unies, boulevard Moulay Hassan Ier, Casablanca.

Tél. : 05 22 43 12 12.