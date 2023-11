Babette de Rozières, célébrissime cheffe cuisinière française, a livré des révélations inédites mais néanmoins envoûtantes sur sa première rencontre avec le roi Mohammed VI et le prince héritier Moulay El Hassan.

Invitée sur MyLymedia par Catherine Ceylac dans l’émission « Conversation intime », Élisabeth de Rozières, dite Babette de Rozières, a raconté avec enthousiasme comment elle est devenue une cheffe cuisinière personnelle du souverain.

« A l’époque, il n’y avait pas d’e-mail, et un dimanche je reçois un coup de téléphone chez moi du secrétariat particulier du roi (…). J’ai raccroché. Rebelote le téléphone resonne. J’ai répondu et commencé à envoyer balader la personne et je raccroche encore une fois. Et la personne rappelle une troisième fois et me dit est-ce que vous avez un fax », relève-t-elle avec fougue.

« Je bascule sur le fax et je vois +Secrétariat particulier de Sa Majesté+ et je me dis : C’est pas une farce ?. C’est comme ça qu’on m’a appelé et sa majesté m’a demandé de venir pour faire son repas », révèle celle qui deviendra par la suite l’une des maîtres queux préférés du roi.

« Après, il m’appelait tout le temps, j’allais tous les mois. Le petit, le futur roi (Le prince héritier Moulay El Hassan), je l’avais dans mes bras, je lui préparais ses petites purées et tout ça », fait-elle savoir.

Interrogée par son intervieweuse si le roi avait un goûteur, elle répond par l’affirmative.

« Je pense qu’il avait un goûteur, mais sa majesté goûtait toujours mes petits acras, sans passer par le goûteur. Même maintenant, quand il vient à Paris », dit-elle.

Babette de Rozières, qui occupe également le poste de conseillère régionale d’Île-de-France, dévoile une fois de plus une histoire désopilante sur une autre rencontre avec la famille royale.

« Un jour, dans mon restaurant, le majordome du roi vient me revoir et me dit qu’on aimerait faire un événement avec la sœur du roi. Mais attention ! Je connais très bien la cuisine créole (…) et me dit que Sa Majesté le roi sera là. Et j’ai rien dit alors que cela faisait huit ou neuf ans que je travaillais pour lui. Quand Sa Majesté arrive (Le majordome était là pour surveiller tout ce que je faisais), et regarde dans la cuisine et dit +Oh Babette et m’embrasse… », se souvient-elle.

« Le majordome est entré blêmi dans son coin. Finalement sa majesté m’emmène dans son salon, je papote avec sa sœur », conte-t-elle avec le même sourire, notant par ailleurs que depuis cet événement, le majordome est devenu son meilleur copain.