Les couleurs du ciel ce dimanche 14 janvier

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 14 janvier 2024:

– Temps relativement froid avec de la gelée locale, la matinée et la nuit, sur l’Atlas, le sud-est et le sud de l’Oriental.

– Températures du jour bien élevées sur une grande partie du pays.

– Nuages bas avec brume locale sur la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent assez fortes avec chasse-poussières sur le nord des provinces sud.

– Températures minimales de l’ordre de 01/06°c sur l’Atlas, le sud de l’oriental et les versants sud-est, de 03/09°c sur le Rif, le Saiss, Oulmès et le nord de l’oriental, de 15/19°c sur les côtes centre et l’ouest et le sud des provinces sahariennes et de 08/13°c partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée au nord de Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.