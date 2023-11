Un total de 4,95 milliards de dirhams (MMDH) de prêts a été engagé par les collectivités territoriales (CT) auprès du Fonds d’équipement communal (FEC) en 2022, selon la Direction du Budget, relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Au titre de l’année dernière, le Comité de Crédit du FEC a en effet tenu 10 réunions afin de statuer sur ces prêts destinés au financement de projets d’infrastructures et d’équipements des CT, pour un investissement de 11 MMDH couvrant divers secteurs d’intervention, indique la Direction dans son rapport d’activité de 2022.

Les prêts attribués sont constitués de prêts classiques (2,12 MMDH ; 43%) et de prêts dans le cadre des Protocoles d’Accord conclus entre le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Intérieur et le FEC, relatifs au financement de la quote-part du ministère de l’Intérieur ou des CT dans des projets et programmes de développement territorial (2,83 MMDH ; 57%), précise la rapport.

Aussi, un Protocole de Financement Spécifique et son avenant n°1 ont été signés avec la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Ce protocole porte sur un montant de 9 MMDH, dont 6 MMDH destinés à la réalisation des ouvrages d’interconnexion et d’adduction d’eau entre les bassins Sebou (Barrage du grand Sebou) et Bouregreg (Barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah).