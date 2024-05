L’approche de Sand to Green repose sur la technique de l’agroforesterie pour cultiver les déserts, créer des écosystèmes résilients et fournir des moyens de subsistance durables aux communautés locales.

La startup franco-marocaine Sand to Green a breveté un concept purement écologique alternant innovation, rentabilité et durabilité avec l’ambition de transformer des milieux arides en terres fertiles.

La jeune pousse, qui a levé un million de dollars l’an dernier, tire ses inspirations des oasis traditionnelles qui représentent des modèles de gestion durable de l’eau et de l’agriculture en milieu aride. Celles-ci ont en effet évolué au fil des siècles pour maximiser l’utilisation des ressources limitées en harmonie avec l’environnement.

Synergie entre tradition et innovation

Depuis sa création en 2022, Sand to Green mise sur une approche profondément participative impliquant les agriculteurs locaux. “Nous collaborons étroitement avec les communautés locales et les experts en agriculture oasienne pour tirer parti de ces connaissances ancestrales”, nous révèle Benjamin Rombaut, CEO et co-fondateur de la startup agricole.

“Nous adoptons également des méthodes traditionnelles dans nos modèles agroforestiers, notamment dans la gestion de l’eau pour optimiser son utilisation. Ces techniques permettent de minimiser l’évaporation et de maximiser l’efficacité de l’irrigation. En nous basant sur les pratiques oasiennes, nous sélectionnons des plantes et des cultures naturellement adaptées aux conditions arides, en utilisant des variétés résistantes à la sécheresse et des associations de cultures qui améliorent la fertilité des sols et la biodiversité. Il convient de préciser que notre approche encourage également l’utilisation de la biomasse et des déchets agricoles comme amendements du sol, enrichissant ainsi le sol en matière organique”, nous explique-t-il.

Le Maroc comme exemple

Les projets réalisés au Maroc incarnent parfaitement l’efficacité de l’approche de Sand to Green. “Sur le plan environnemental, nous avons constaté une augmentation significative de la biodiversité dans les zones où nous intervenons. Nos plantations créent des habitats pour diverses espèces animales et végétales, contribuant ainsi à la restauration de la biodiversité locale. De plus, en capturant environ 13 tonnes de carbone par hectare et par an, nos projets aident à atténuer les effets du changement climatique. D’ailleurs, les sols des régions où nous travaillons montrent également des signes de régénération”, nous précise Benjamin Rombaut.

Le projet pilote à Nzaha, dans la région de Guelmim, illustre concrètement l’efficacité des techniques de Sand to Green. Le groupe a réussi à transformer 5 hectares de désert en terres arables et productives, démontrant non seulement la viabilité économique de l’approche, mais également ses avantages écologiques en produisant des cultures résilientes et en captant environ 13 tonnes de carbone par hectare et par an.

Un autre projet notable est en cours de développement dans la région de Tan-Tan où le groupe prépare une extension de plus de 20 hectares, nous confie notre source.

Production agricole durable et rentable



Le modèle de Sand to Green se fonde sur la combinaison de l’agroforesterie avec des technologies de pointe, permettant de régénérer les écosystèmes tout en garantissant la rentabilité économique. D’un point de vue écologique, la plantation d’arbres est essentielle pour régénérer les sols et maintenir l’eau, ce qui revêt une importance primordiale dans les zones arides.

Selon le co-fondateur, les arbres créent des microclimats qui protègent les cultures des conditions climatiques extrêmes, améliorant ainsi leur productivité et leur résilience.

En utilisant des technologies de désalinisation, la startup fournit une source d’eau durable pour l’irrigation, réduisant ainsi la dépendance aux ressources en eau douce souvent limitées.

Du point de vue économique, le modèle est conçu pour être rentable à long terme, en sélectionnant des arbres et des cultures non seulement pour leur capacité à régénérer les sols, mais aussi pour leur valeur économique. « Nous choisissons des cultures à haute valeur ajoutée et des arbres qui peuvent fournir des produits commercialisables comme les fruits, les noix ou le bois. En outre, la capture de carbone par nos plantations nous permet de générer des crédits carbone, ajoutant une source de revenu supplémentaire. En somme, notre approche agroforestière assure une production agricole durable et rentable, tout en contribuant significativement à la régénération des écosystèmes et à la lutte contre le changement climatique », souligne notre interlocuteur.

Au-delà de ses projets réalisés au Maroc, la startup envisage de devenir un leader mondial dans la transformation des terres désertiques en terres arables et productives.

La vision de Sand to Green est de démontrer que des solutions durables et économiquement viables peuvent inverser les effets de la désertification et améliorer les conditions de vie des communautés dans les régions arides du monde entier.

Pour y parvenir, Sand to Green souhaite étendre ses projets à d’autres régions du monde impactées par la désertification, notamment en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Amérique latine.