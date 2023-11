Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du journaliste Mohamed Bendaddouch, décédé lundi.

Dans ce message, le souverain indique « avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de feu Mohamed Bendaddouch, figure de proue de la scène médiatique nationale, que Dieu l’entoure de Sa sainte miséricorde et l’accueille dans son vaste paradis ».

En cette triste circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux à la famille médiatique nationale et à l’ensemble de ses amis, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l’un des pionniers de la radio marocaine, connu par ses nobles qualités humaines, son esprit sincère de patriotisme et sa dévotion constante aux principes de la déontologie professionnelle dont le défunt a été l’incarnation, avec plein de dévouement et de compétence durant les nombreuses décennies de sa carrière professionnelle riche en réalisations, ce qui lui a valu respect et estime de la part des différents acteurs médiatiques.

« Tout en partageant les sentiments des membres de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, SM le Roi implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et de rétribuer amplement feu Bendaddouch pour les bonnes œuvres et services rendus à sa patrie et son attachement indéfectible au Glorieux Trône alaouite et de l’accueillir parmi les saints et les vertueux », conclut le communiqué.