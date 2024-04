Le Roi Mohammed VI a offert, lundi à Rabat, un déjeuner en l’honneur du Premier ministre belge, Alexander De Croo, et de la délégation l’accompagnant, présidé par le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch.

Ont été conviés à ce déjeuner, notamment la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Mme Annelies Verlinden, la ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, Mme Hadja Lahbib, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Paul Van Tigchelt et la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Mme Nicole De Moor.

جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول البلجيكي والوفد المرافق لهhttps://t.co/WmBe7Q0LuY SM le Roi offre un déjeuner en l’honneur du Premier ministre belge et de la délégation l’accompagnanthttps://t.co/xcf5uUZks8 pic.twitter.com/2C0muR26PS — Agence MAP (@MAP_Information) April 15, 2024

Ont également pris part à ce déjeuner, le président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi Alami, le président de la Chambre des conseillers, M. Enaam Mayara, les Conseillers du Roi, Taieb Fassi Fihri et Omar Azziman, le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

MM. Akhannouch et De Croo ont coprésidé, lundi, la 3è réunion de la Haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique, sanctionnée par l’adoption d’une Déclaration conjointe, ainsi que par la signature de deux mémorandums d’entente et d’une feuille de route de coopération.

Dans la Déclaration conjointe, les deux parties ont exprimé leur volonté partagée d’approfondir davantage les relations bilatérales en vue d’établir un partenariat stratégique tourné vers l’avenir, à la hauteur des attentes et du potentiel qui existent entre les deux pays pour répondre aux défis actuels et futurs.