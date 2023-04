Motorisation, design et équipement, Porsche a sorti le grand jeu pour le Cayenne de troisième génération. Une refonte complète de ce grand SUV, y compris dans sa version dite Coupé.

Le Porsche Cayenne s’offre une nouvelle version, complètement restylée avec des améliorations majeures qui touchent la suspension, le design ou encore l’équipement. Cayenne change donc de look, mais conserve la ligne qui a fait sa réputation.

Cette troisième génération est dotée d’un concept d’affichage et de commande hautement numérisé, une technique de suspension inédite et des fonctionnalités innovantes. «Il s’agit de l’une des actualisations les plus complètes d’un modèle de la marque dans l’histoire de Porsche», souligne Michael Schätzle, responsable de la gamme Cayenne.

Pratiquement tous les panneaux de carrosserie ont été revus avec des phares affinés, le capot, un bouclier avant redessiné pour donner à ce SUV un look plus «athlétique». À l’arrière, une nouvelle signature lumineuse fait son apparition avec des feux arrière en relief et des surfaces épurées.

Du nouveau, il y en a surtout sous le capot avec des puissances augmentées pour toutes les versions. Le modèle de base de la gamme Cayenne Coupé est équipé d’un V6 turbo de trois litres qui développe 353 ch (260 kW) et 500 Nm. Le bloc six-cylindres de 353 ch (260 kW) et 500 Nm équipe également le Cayenne Coupé E-Hybrid, complété par un moteur électrique qui développe 176 ch (130 kW) pour une puissance cumulée de 470 ch (346 kW).

Doté d’une batterie haute tension offrant une capacité de 25,9 kWh, le Cayenne Coupé hybride rechargeable affiche de son côté une autonomie pouvant aller jusqu’à 90 km (cycle WLTP) en mode tout électrique. Un chargeur embarqué de 11 kW permet de recharger la batterie haute tension en moins de 2,5 heures en se branchant sur une source d’alimentation adaptée. Le moteur V8 biturbo de 4 litres développe 474 ch (349 kW) pour un couple maximal de 600 Nm. Avec ce bloc, le Cayenne Coupé Porsche franchit le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. La vitesse de pointe s’établit à 273 km/h.

Porsche dote désormais le Cayenne en sortie d’usine d’une suspension à ressorts en acier avec gestion active PASM (Porsche Active Suspension Management). De nouveaux amortisseurs dotés d’une technologie double soupape avec réglage différencié de la compression et de la détente permettent d’optimiser les performances quelle que soit la situation de conduite. Le nouveau modèle gagne ainsi nettement en confort à faible allure, en maniabilité pour les passages de courbes dynamiques et en amortissement pour limiter les mouvements de tangage et de roulis.

La suspension pneumatique adaptative améliore la précision directionnelle et les performances, et limite les mouvements de caisse dans les situations de conduite plus dynamiques. Le nouveau châssis offre enfin une différenciation plus prononcée entre les modes de conduite Normal, Sport et Sport Plus.

Le nouveau Cayenne est disponible à la commande chez Porsche Maroc pour une livraison en Juillet.