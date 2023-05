Porsche Maroc prépare activement l’arrivée de son nouveau Cayenne qui sera disponible à la vente chez nous courant juillet. Complètement restylée, cette nouvelle version devrait faire mouche auprès des habitués de la marque.

Le Cayenne nouveau change de look tout en conservant la ligne qui a fait sa réputation et renforce sa suspension et ses équipements.

Pratiquement tous les panneaux de carrosserie ont été revus avec des phares affinés, le capot retrouve un bouclier avant redessiné pour donner au SUV un look plus «athlétique». À l’arrière, une nouvelle signature lumineuse fait son apparition avec des feux arrière en relief et des surfaces épurées.

Du nouveau, il y en a surtout sous le capot avec trois versions de motorisation aux puissances augmentées.

Le V8 biturbo de 4 litres remplace sur le nouveau Cayenne S le V6 utilisé jusque là. Développant 474 ch (349 kW) pour un couple maximal de 600 Nm, il affiche un gain de puissance de 34 ch (25 kW) et de couple de 50 Nm par rapport à son prédécesseur. Avec ce bloc moteur, le 0 à 100 km/h est abattu en 4,7 secondes et la vitesse de pointe s’établit à 273 km/h.

Le modèle de base de la gamme Cayenne est équipé d’un V6 turbo optimisé de trois litres, et développe désormais 353 ch (260 kW) et 500 Nm (gain de 13 ch [10 kW] et de 50 Nm par rapport au modèle précédent).

Le bloc six-cylindres équipe également le Cayenne E-Hybrid, complété par un nouveau moteur électrique qui développe désormais 130 kW (176 ch), soit un gain de 30 kW, pour une puissance cumulée de 470 ch (346 kW). Doté d’une batterie haute tension offrant une capacité de 25,9 kWh (contre 17,9 kWh pour sa devancière), le nouveau modèle hybride affiche une autonomie pouvant aller jusqu’à 90 km (cycle WLTP) en mode tout électrique.

Un nouveau système de recharge embarqué de 11 kW permet de ramener le temps de recharge à moins de 2,5 heures en se branchant sur une source d’alimentation appropriée, alors même que la capacité de la batterie est accrue. Les modes de conduite E-Hybrid ont en outre été optimisés pour améliorer l’efficience du véhicule.

La suspension pneumatique adaptative améliore la précision directionnelle et les performances, et limite les mouvements de caisse dans les situations de conduite plus dynamiques. Le nouveau châssis offre enfin une différenciation plus prononcée entre les modes de conduite Normal, Sport et Sport Plus.

Porsche 911 Dakar et 911 Sport Classique

Porsche Maroc a profité du pré-lancement du nouveau Cayenne, pour présenter trois modèles d’exception : la 911 Targa qui célèbre son 50e anniversaire et dont deux exemplaires ont été vendus au Maroc, la 911 sport classique produite à 1250 exemplaires dont une a été acquise au Maroc et la 911 Dakar dont deux exemplaires ont été vendus au Maroc sur les 1.950 commercialisés dans le monde.

Autre bonne nouvelle qui reflète la bonne santé du groupe au Maroc : l’ouverture prochaine de deux showrooms à Tanger et Marrakech qui seront suivis par Agadir et Rabat d’ici 2025.

Le nouveau Cayenne est disponible à la commande chez Porsche Maroc pour une livraison en Juillet.

