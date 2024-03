Le Maroc a été élu membre dans trois instances de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la Conférence Islamique (UPCI), lors de la 18-ème session de la Conférence de l’Union qui se tient du 2 au 5 mars à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Outre le comité exécutif de l’Union, la section parlementaire marocaine est devenue membre de la Commission spécialisée permanente des droits de l’homme, de la femme et de la famille, et de la Commission spécialisée permanente des affaires culturelles, juridiques et du dialogue des civilisations et des religions.

L’élection du Maroc dans ces trois instances a eu lieu lors des travaux de la réunion de consultation du Groupe arabe au sein de l’UPCI, dont les travaux de la 18ème Conférence ont débuté samedi à Abidjan avec la participation d’une importante délégation parlementaire marocaine.

Conduite par Najwa Koukouss du groupe du Parti Authenticité et Modernité à la Chambre des représentants, la délégation marocaine prenant part aux travaux de cette session comprend, du côté de la Chambre des représentants, Mohamed Chebbak du groupe du Rassemblement national des indépendants et Khalid Chennak du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, et, du côté de la Chambre des conseillers, Khalid Setti.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Koukouss a souligné que l’élection du Maroc dans trois instances de l’UPCI est une reconnaissance de l’engagement du Royaume à renforcer l’Union en tant qu’organisation multipartite et efficace au sein de la communauté internationale.

Cette forte présence du Maroc au sein de l’UPCI met en avant la confiance et la place dont jouit le Royaume dans le monde arabo-musulman et au niveau international, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-elle ajouté. A l’ordre du jour de la deuxième journée de la Conférence de l’UPCI qui se tient sous le thème « Changements climatiques dans le monde, quelle riposte des pays membres ?’ », figurent notamment la 10 ème réunion de la Commission spécialisée permanente des affaires culturelles, juridiques et du dialogue des civilisations et des religions, et la 10 ème réunion de la Commission spécialisée permanente des droits de l’homme, de la femme et de la famille.

Au programme figurent aussi la tenue de la 10 ème réunion de la Commission spécialisée permanente des affaires politiques et des relations extérieures, la réunion de consultation du Groupe africain de l’UPCI et la réunion de consultation du Groupe asiatique.