La BCP s’associe avec Tanger Med sur la Blockchain

La Banque Centrale Populaire (BCP) et Tanger Med Port Authority (TMPA) ont procédé, jeudi 13 avril, à la signature d’un mémorandum d’entente visant à développer des solutions technologiques de paiement appliquées au secteur portuaire, et qui seront intégrées dans la plateforme Blockchain du Port Community System de Tanger Med.

La cérémonie de signature s’est tenue au Port Tanger Med, en présence de Kamal Mokdad, Directeur Général de la BCP et de l’International, et de Hassan Abkari, Directeur Général de Tanger Med Port Authority. Cette nouvelle coopération, dont les premiers résultats sont prévus pour fin de 2023, permettra de concevoir des solutions de paiement reposant sur la technologie de la Blockchain, adaptées aux besoins de l’écosystème portuaire (utilisateurs du port, fournisseurs et autres parties prenantes) et permettant de bénéficier des avantages de cette technologie innovante, notamment en matière d’efficacité, de transparence, de sécurité et de réduction des coûts.

Dans le cadre de cet accord, Tanger Med Port Authority mettra à disposition ses connaissances et son expérience de l’écosystème portuaire, y compris l’infrastructure de ce dernier, ses opérations et son cadre réglementaire. De son côté, la Banque Centrale Populaire apportera son expertise et ses moyens pour soutenir le développement de solutions de paiement basées sur la technologie Blockchain dans l’écosystème portuaire.

« Cette nouvelle collaboration représente une opportunité pour le Groupe BCP et Tanger Med d’explorer ensemble les apports indéniables de la Blockchain et des nouvelles technologies d’une manière générale en faveur de l’excellence et de la compétitivité du système portuaire. Nous sommes ravis d’apporter notre expertise et nos ressources pour améliorer l’expérience des acteurs de l’écosystème portuaire, à travers des solutions innovantes permettant de simplifier et de fluidifier les opérations de paiement associées », a déclaré Kamal Mokdad.

« Tanger Med a développé des fonctionnalités basées sur la technologie de la blockchain et intégrées dans son Port Community System, couvrant l’ensemble des parties prenantes intervenant au niveau du port, de la compagnie maritime jusqu’à l’importateur final. Cette nouvelle collaboration avec la BCP représente une opportunité pour Tanger Med et ses clients pour améliorer son offre et compléter l’éventail de services développés autour de sa blockchain, pour une meilleure automatisation et sécurité des flux documentaires et financiers générés par les opérations d’import et d’export », a affirmé, pour sa part, Hassan Abkari.