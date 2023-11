Les fans marocains du flamenco auront rendez-vous avec le Congrès Mondial de Flamenco qui sera organisé du 2 au 29 novembre avec une variété d’activités et de spectacles dans plusieurs villes marocaines.

Dans le cadre de cette tournée internationale au Maroc, qui englobera les villes de Casablanca, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, Rabat, Tanger, Larache et Tétouan, l’Institut Cervantes de Casablanca offrira, le 23 novembre à 20h au Théâtre Mohammed VI de Casablanca, un spectacle de danse, chant et musique flamenco de la compagnie Sara Calero et un concert du jeune prodige de la guitare José del Tomate, indique l’Institut Cervantes de Casablanca dans un communiqué.

Sara Calero est considérée comme l’une des principales références actuelles dans le renouveau de la danse espagnole et du flamenco, explique la même source, ajoutant que l’artiste, dans son spectacle intitulé « Finitud », « franchit une étape incessante sur la danse espagnole et le flamenco comme langage vivant au service d’histoires pleines d’originalité, d’intelligence et de créativité ». La danseuse présentera son spectacle aux côtés de la chanteuse Gema Caballero, également directrice musicale du spectacle, et de deux autres musiciens, Javier Conde et Juan Fe Pérez.

Pour sa part, le guitariste José del Tomate montera également sur la scène de l’Institut Cervantes de Casablanca pour présenter au public son nouvel album Plaza Vieja, le 28 novembre à 20h au théâtre de l’Institut.

José Fernández « José del Tomate » est né à Almería dans une famille d’artistes. Dès l’âge de 19 ans, il participe professionnellement à des scènes importantes telles que le Festival Internacional del Cante de las Minas, Suma Flamenca à Madrid ou le Festival international de musique et de danse de Grenade et accompagne son père dans des tournées internationales qui l’amènent à se produire à New York, Miami, Porto Rico, Boston ou Washington. En juin prochain, il présentera son premier album Plaza Vieja chez Universal Music.