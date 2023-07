En collaboration avec la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF), Kinder Joy of moving organise le prochain Championnat du Monde de Football Scolaire de l’ISF, à Rabat, du 22 au 31 juillet 2023.

Soutenu par la Fédération Royale Marocaine de Football, cet événement se donne pour ambition de rassembler environ 1 000 jeunes athlètes, garçons et filles âgés de moins de 18 ans et provenant de 30 pays.

Les Championnats du Monde de Football Scolaire de l’ISF sont réputés pour leur capacité à favoriser l’esprit de compétition sportive et l’enrichissement éducatif en mettant en avant des valeurs importantes telles que le fair-play, le mode de vie sain, le respect et l’inclusion.

En dehors des matchs, les participants sont invités à une promenade culturelle, pour découvrir différents lieux emblématiques de la capitale. Ce tournoi est également l’occasion pour les étudiants de s’ouvrir au monde et de créer des liens inoubliables au-delà du terrain de football.

Kinder Joy of moving et l’ISF partagent une vision commune, celle d’insuffler chez les jeunes générations la passion du mouvement en encourageant les valeurs du travail d’équipe, du respect et du fair-play à travers le sport. Objectif : donner plus d’autonomie et former les leaders de demain.

Ce championnat du Monde de Football Scolaire de l’ISF – Maroc 2023 promet des matchs exaltants.

Plus d’infos https://www.isfsports.org/events.