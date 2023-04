Le CCM dévoile les projets admis au soutien à la production au titre de la 1ère session de 2023

Le Centre cinématographique marocain (CCM) vient de dévoiler la listes des projets admis au soutien à la production au titre de la 1ère session de 2023.

La Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques, qui a tenu sa première session du 27 mars au 1er avril, a dévoilé les projets de films admis à l’avance sur recettes au titre de la 1ère session de l’année 2023.

Lors de cette session, la Commission a examiné pour l’avance sur recettes (après production), un film de long métrage, un documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace saharaoui hassani et 4 films de courts métrages, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM).

Il a été également procédé à l’examen pour l’avance sur recettes avant production de 22 projets de longs métrages, 2 projets de courts métrages, 3 projets de documentaires et 4 projets pour la contribution à l’écriture du scénario, ajoute le communiqué. Dans la catégorie des documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace saharaoui hassani, la Commission a examiné 36 projets candidats à l’avance sur recettes avant production, précise la même source.

Au terme de ses délibérations, la Commission a décidé d’accorder, dans la catégorie des films de fiction, une avance sur recette (après production) d’un montant de 700.000 dirhams au long métrage intitulé « Habiba, un amour en confinement » présenté par la société « Plug-On Production » et réalisé par Hassan Benjelloun, d’après son propre scénario.

Par ailleurs, un montant de 150.000 est accordé au court métrage intitulé « En route », présenté par la société « Ma-Films » et réalisé par Munir Mohamed Abbar, d’après le scénario de Younes Bouab, et un montant équivalent est accordé au court métrage intitulé « Moul Tilifoune-Phone Breaker » présenté par la société « Caestus Films » et réalisé par Hamza Atifi, d’après son propre scénario.

Aussi, la Commission a décidé d’octroyer un montant de 150.000 DH au court métrage intitulé “Palmier D’amour”, présenté par la société “Plot Pictures” et réalisé par Hiba Chaari, d’après le scénario de Abdellatif Najib.

De surcroît, un montant de 100.000 DH est accordé au court métrage intitulé “L’ombre De L’âme” présenté par la société “Matrice Media” réalisé par Hossein Al Malki, d’après le scénario de Mohamed Lamouissi.

Dans la même catégorie, la Commission a décidé d’accorder une avance sur recette (avant production) d’un montant de 4.300.000 au projet de film de long métrage intitulé “Un Amour à Dakhla”, présenté par la société “Als Media” et qui sera réalisé par Khalid Brahimi, d’après le scénario de Abdelilah Hamdouchi.

Un montant de 4.000.000 DH est accordé au projet de film de long métrage intitulé “Casablanca/Dakar”, présenté par la société “Boulane O’byrne Production” et qui sera réalisé par Ahmed Boulane, d’après son propre scénario.

Le même montant est alloué au projet de film de long métrage intitulé “L’homme des signes”, présenté par la société “Z Films” et qui sera réalisé par Zhor Fassi-Fihri, d’après son propre scénario.

De plus, un montant de 2.450.000 DH est accordé au projet de film de long métrage intitulé “Radia”, présenté par la société “Yaz’image” et qui sera réalisé par Khaoula Assebbab, d’après son propre scénario.

Un montant de 2.450.000 DH sera également alloué au projet de film de long métrage intitulé “Aux Couleurs”, présenté par la société “Ozz Films” et qui sera réalisé par Wadii Charrad, d’après le scénario de Reda Ahmed El Achir et Wadii Charrad.

D’autre part, un montant de 800.000 DH est accordé au projet de film de documentaire intitulé “Les Mille Et Un Jour Du Hajj Edmond”, présenté par la société “Iris Prod” et qui sera réalisé par Simone Bitton, d’après son propre scénario.

De plus, 150.000 DH seront accordés au projet de film de court métrage intitulé “Rusty Life”, présenté par la société “Cygnus Productions” et qui sera réalisé par Ouijdane Khallid, d’après son propre scénario.

Par ailleurs, la Commission a décidé d’octroyer, au titre de contribution à la réécriture de scénario, un montant de 50.000 DH au projet de long métrage intitulé “Mauvais Temps”, présenté par la société “Cygnus Productions” et qui sera réalisé par El Ghazouani Madane, d’après son propre scénario.

Un budget de 50.000 DH est, en outre, accordé au projet de long métrage intitulé “Chironomus Ou Karyan Saada”, présenté par la société “Ounsa Media Film” et qui sera réalisé par Hicham El Jabbari, d’après le scénario de Ahmed Medfai.

Aussi, un montant de 50.000 DH est accordé au projet de long métrage intitulé “Les Enfants De Nos Terres”, présenté par la société “New Generations Pictures” et qui sera réalisé par Ayoub Qanir, d’après le scénario de Abdelilah Hamdouchi.

Par ailleurs, la Commission a décidé d’octroyer, au titre de contribution à l’écriture de scénario, un montant de 50.000 DH au projet de long métrage intitulé “The Shoemaker” présenté par la société “Ouarzazate Action”, d’après le scénario de Tawfik Baba.

S’agissant des documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, une avance sur recettes avant production d’un montant d’un million de dirhams est accordé au projet de documentaire intitulé “القبر المجهول”, présenté par la société “Laayoune Pro” et qui sera réalisé par Younes Bouhmala, d’après le scénario de Mohamed Mouloud El Ahmadi, souligne le communiqué, relevant qu’une avance sur recettes d’un montant d’un million de dirhams est accordée au projet de documentaire intitulé “الصرع”, présenté par la société “Zarmedia” et qui sera réalisé par Lotfi Ait Jaoui, d’après le scénario de Ahmed Zergane.

Un million de dirhams est également alloué au projet de documentaire intitulé “الشايعة”, présenté par la société “Plot Pictures” et qui sera réalisé par Zaynab Toubali, d’après le scénario de Mouttouha Boulliha.

Le CCM fait savoir également qu’un montant de 950.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé “هذا البحر لي”, présenté par la société “Tires Production” et qui sera réalisé par Salem Ballal, d’après son propre scénario.

Aussi, un montant de 910.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé “رحلة ماء”, présenté par la société “Media Prod” et qui sera réalisé par Fouad Souiba, d’après le scénario de Moulid Ezzahir.

Par ailleurs, la Commission a décidé d’octroyer, au titre de contribution à la réécriture de scénario, un montant de 40.000 DH au projet de documentaire intitulé « Dalala », présenté par la société “7ème Art Production” et qui sera réalisé par Youssef Ait Mansour, d’après le scénario de Abdelkader Atouife.

Présidée par Bahaa Trabelsi, présidente de la Commission, cette session s’est déroulée en présence de Bouchra Boulouiz, Sanae Ghouati, Jihane Bougrine, Saadia Attaoui, Latifa Moftaqir, Khadija Feddi, Hassan Chaoui, Abdellah Abo-Awad, Maati Quandil et Said Zribiaa.