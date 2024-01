L’aéroport international Essaouira- Mogador a enregistré en 2023, une hausse de 87% du trafic des passagers, selon l’Office National des Aéroports (ONDA).

En 2023, cette plateforme aéroportuaire internationale a accueilli quelque 180.302 passagers, contre seulement 96.361 voyageurs en 2022, soit un taux de récupération de 149,70% par rapport à l’année 2019 (120.443), précise l’ONDA dans son dernier bilan du trafic aérien commercial.

Concernant les mouvements aéroportuaires, cet aéroport a enregistré au cours de l’année 2023, quelque 1.357 mouvements, soit un taux de récupération de 117,18%, par rapport à la même période de 2019 (1.158 mouvements).

Pour le seul mois de décembre dernier, l’aéroport international Essaouira- Mogador, a affiché une hausse de 39% avec 16.082 passagers accueillis, contre 11.563 voyageurs durant la même période de 2022, soit un taux de récupération de 114,56% par rapport à la même période de 2019 (14.038 passagers), précise l’ONDA.

Moroccan Airports welcomed 27,091,249 passengers in 2023, setting a record and showcasing a remarkable growth of 32% compared to 2022.#ONDA #AéroportsduMaroc #Airports

— ONDA (@ondaofficiel) January 15, 2024