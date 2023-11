Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a lancé, lundi, les services de 9 centres de santé urbains et ruraux au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, et ce dans le cadre de la politique de réhabilitation et d’équipement des établissements publics de santé.

Le lancement des services de ces centres s’est déroulé en présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, des chefs des services extérieurs et des élus, à l’occasion de la célébration du 48è anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Ainsi, au niveau du centre de santé urbain « Al Aouda » à Laâyoune, M. Ait Taleb, a lancé les services de ces centres visant à assurer la proximité des services de soins de santé au profit de la population des trois provinces relevant de la région.

Il s’agit de 6 centres de santé urbains du niveau premier dans la province de Laâyoune, à savoir « Al Qods », « la ville nouvelle », « Al Aouda », « Al Wifaq », « Mohamed Salem Sidi El Boukhari », et « 25 Mars », ainsi que le dispensaire rural de « Diaâte », en plus du centre de santé urbain de premier niveau « El Khir » dans la province de Boujdour et du centre de santé urbain « Tarfaya 2 » dans la province de Tarfaya.

Le lancement de ces centres intervient dans le cadre de la politique de réhabilitation et d’équipement des établissements de santé, conformément aux Hautes Instructions Royales relatives à la refonte profonde du système de santé national et sa réhabilitation, en vue d’accompagner la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la couverture sanitaire universelle et de la protection sociale.

La mise en service de ces structures hospitalières vient également renforcer et améliorer l’offre de soins dans la région, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Cette initiative vise également à assurer la proximité des services de soins de santé au profit de la population de la région de Laâyoune -Sakia El Hamra et à améliorer les conditions d’accueil et d’orientation, compte tenu de la croissance démographique progressive et de la demande croissante de services de santé dans la région.

Dans ce sillage, le département de tutelle a mobilisé des ressources humaines qualifiées pour assurer les services médicaux et curatifs au profit de la population ciblée, estimée à plus de 133.000 personnes, en vue d’assurer le bon fonctionnement des services dans les centres de santé urbains et ruraux.

Les patients bénéficieront d’un panier varié de services de santé portant notamment sur les examens médicaux généraux et les soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques, en particulier le diabète et l’hypertension artérielle, le suivi de la santé de la mère et de l’enfant et la santé scolaire, ainsi que les services de sensibilisation et d’éducation à la santé.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de lancement, M. Ait Taleb a indiqué que le lancement des services de ces centres de santé s’inscrit dans la politique de proximité adoptée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en application des Hautes Instructions Royales.

Ces structures de santé vont contribuer indubitablement à alléger la pression sur les autres établissements de santé notamment les services d’urgence, a-t-il indiqué, faisant savoir qu’elles sont dotées d’une pharmacie, d’équipements médicaux modernes et de qualité, et d’un système informatique et numérique permettant au patient de bénéficier d’un dossier médical valable dans tous les établissements de santé.

Ces centres de santé sont dotés de moyens et d’équipements médicaux de haute qualité, avec un système d’information intégré, qui enregistre les données numériques des patients, leur permettant d’accéder facilement à leur dossier médical au niveau de tous les établissements de santé, tant au niveau régional qu’au niveau national.