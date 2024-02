Tourisme: ce que cachent les performances du secteur en 2023 ; Financement des startups: ce qui bloque la dynamique au Maroc ; Expert en transformation digitale: “L’interdiction de Tik Tok n’est pas la solution” ; Gestion du stress hydrique: les mesures du gouvernement ; Tanger Med: 8,6 millions de conteneurs traités en 2023 ; Le Maroc dispose de plusieurs facteurs de résilience face aux chocs… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Finances News hebdo

Tourisme: ce que cachent les performances du secteur en 2023

Le tourisme poursuit sa reprise: il a réalisé une belle percée en 2023. Le secteur a totalisé 14,5 millions de voyageurs, soit un bond de 34% comparativement à 2022. Toutefois, des experts du tourisme avancent de nombreuses réserves par rapport aux chiffres avancés. Les Marocains résidant à l’étranger ont participé profondément à la performance du tourisme. Leur nombre a atteint 7,34 millions, soit une croissance de 24,7% par rapport à 2019. Cette population représente 51% des touristes ayant visité le Royaume en 2023. Il faut noter aussi que la reprise des touristes étrangers a été limitée à 7,15 millions de personnes, soit une progression de 1,5% seulement, selon Zoubir Bouhoute, expert en tourisme.

Financement des startups: ce qui bloque la dynamique au Maroc

Malgré les bonnes intentions du gouvernement et des acteurs professionnels de positionner l’écosystème des startups au Maroc parmi les plus dynamiques en Afrique, les statistiques révèlent une réalité bien différente. Avec seulement 17 millions de dollars levés par nos startups, le Maroc ne représente qu’un modeste 0,4% du total africain, d’après le rapport «Africa : The Big Deal». En contraste, le Kenya, en tête de liste, a réussi à mobiliser 800 millions de dollars de financements, soit 47 fois plus que le Royaume. Cette disparité souligne l’urgence d’une réévaluation des stratégies nationales pour dynamiser l’écosystème des startups marocaines et renforcer leur attractivité sur la scène internationale.

TelQuel

Expert en transformation digitale: “L’interdiction de Tik Tok n’est pas la solution”

Au Maroc comme ailleurs, certaines voix, dont des parlementaires, plaident pour l’interdiction de la plateforme chinoise, accusée de diffuser massivement, sans les modérer suffisamment, des contenus parfois problématiques. Mais l’interdiction de TikTok serait-elle vraiment efficace ? Soulaimane Amri, directeur de Forcinet, entreprise de conseil en transformation digitale, a estimé que “l’interdiction, bien que tentante pour répondre rapidement à des problématiques technologiques et digitales qui nous dépassent, n’est pas la solution”. “Et l’ayant expérimentée avant sur d’autres sujets, elle pourrait même constituer un frein au développement du numérique au Maroc”, a-t-il ajouté dans un entretien accordé à la publication. Neuf millions de Marocains de plus de 18 ans utilisent l’application, selon ByteDance, l’entreprise chinoise propriétaire de TikTok.

Gestion du stress hydrique: les mesures du gouvernement

Le ministre de l’Equipement et de l’eau Nizar Baraka a exposé les grandes lignes du plan national d’action d’urgence sur l’eau. Il a annoncé le début de l’exploitation de plusieurs nouveaux projets dans certaines régions, dont Khémisset, Guelmim et Zagora. Le gouvernement a également décidé de relier les bassins hydrauliques du Nord à ceux du Sud à travers un réseau de canaux long de 500 km. Le ministre a aussi affirmé que le dessalement de l’eau de mer est une priorité pour gérer le déficit hydrique. Parmi les mesures préconisées par le gouvernement figurent également la réutilisation des eaux usés, la mise ne place d’un plan d’intensification de l’économie des ressources hydriques et la sensibilisation de la population à l’économie de l’eau et à la lutte contre toutes les formes du gaspillage ou d’usage irresponsable de cette ressource vitale.

La Nouvelle Tribune

Tanger Med: 8,6 millions de conteneurs traités en 2023

Le Complexe portuaire Tanger Med a enregistré, au cours de l’année 2023, une avancée confortable avec 8,6 millions de conteneurs traités, soit 95% de sa capacité nominale, a affirmé jeudi le directeur général de Tanger Med port authority (TMPA) Hassan Abkari. « En 2023, un chiffre record de 8.617.410 EVP (équivalent vingt pieds) a été atteint, soit une croissance de 13,4% par rapport à 2022« , a-t-il souligné, précisant que Tanger Med a surpassé le port d’Algésiras, qui a traité près de 4,7 millions de conteneurs. «Cette performance exceptionnelle consolide davantage la position de Tanger Med en tant que leader sur le bassin méditerranéen et en Afrique” , a-t-il relevé.

Le Maroc dispose de plusieurs facteurs de résilience face aux chocs

Zineb El Adaoui, premier président de la Cour des comptes, a affirmé que le Maroc a démontré qu’il dispose de plusieurs facteurs de résilience pour faire face aux différents chocs. Ces facteurs, traduits par la forte capacité à interagir avec la conjoncture difficile, se reflètent dans la réponse humanitaire rapide et efficace suite au séisme d’Al Haouz et les aides financières aux familles sinistrées, ainsi que l’ambitieux plan de développement lancé après la catastrophe naturelle, a précisé Mme El Adaoui lors d’une séance plénière commune des deux Chambres du parlement consacrée à la présentation d’un exposé sur les activités de la Cour au titre de la période 2022-2023.