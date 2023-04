La revue de presse du vendredi 14 avril

Dialogue social, moral des Marocains, monnaies virtuelles… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce vendredi:

Reprise du dialogue social: le Chef du gouvernement face à des syndicats montés contre la cherté de la vie (Le Matin)

C’est aujourd’hui que le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, entame les premières discussions du dialogue social au titre de la session d’avril 2023. Et ce sont l’Union marocaine du travail et l’Union générale des travailleurs du Maroc qui ouvrent le bal. La Confédération démocratique du travail (CDT) et le patronat seront reçus dans les prochains jours, même si pour l’instant aucune date n’est encore fixée. Ce nouveau round intervient dans un contexte social fort tendu marqué par la hausse des prix et par l’érosion du pouvoir d’achat de larges pans de la société. La tâche du Chef du gouvernement n’en sera que plus ardue, d’autant plus que les syndicats tiennent à l’augmentation des salaires, comme promis dans l’accord du 30 avril 2022.

Monnaies virtuelles: une première mouture prête (L’Economiste)

Finalement, le comité qui travaillait sur la mise en place d’un cadre réglementaire adéquat pour réglementer l’usage des cryptomonnaies a remis sa copie. Il s’agit de l’élaboration d’un projet de loi relatif aux crypto-actifs, une nouvelle activité très en vogue au Maroc et à l’international. Ces monnaies virtuelles comme les bitcoins sont caractérisées par une forte volatilité et une absence de toute protection du consommateur. C’est ce qui explique la volonté affichée de combler le vide juridique dans le domaine des monnaies virtuelles. C’est la banque centrale qui a piloté cette opération. Une fois la première mouture du projet prête, elle a été transmise au ministère des Finances, à l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et à l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance (ACAPS).

Session parlementaire d’avril: la représentation nationale face au défi de la crise (L’Opinion)

Après la pause hivernale, les parlementaires retrouvent leurs bancs à l’Hémicycle suite à l’ouverture de la session d’avril. La représentation nationale reprend ses activités dans un contexte infiniment délicat. Hausse des prix, crise économique, sécheresse, les contraintes sont nombreuses. Face aux défis qui s’accumulent, les membres des deux Chambres sont appelés à s’imposer comme force de proposition et à légiférer plus efficacement. Aussi, le Parlement est-il très attendu en matière d’évaluation et de contrôle du gouvernement, sachant qu’il est jugé timide depuis le début de la législature. Dans un contexte si sensible, les élus de la Nation auront à trancher à propos de plusieurs réformes cruciales qui s’accumulent au niveau des commissions. Encore faut-il fixer les priorités et accélérer le temps législatif.

Crise/Cafés-restaurants: un pas vers l’accalmie (Les Inspirations Éco)

La situation financière était devenue intenable pour les propriétaires des cafés et restaurants au point de pousser les professionnels à frapper à toutes les portes. Après s’être réunis avec le ministère du Commerce et de l’Industrie, les professionnels viennent de rencontrer la CNSS. Une réunion qui a abouti au désamorçage de certaines problématiques. Ainsi, l’Association nationale des cafés et restaurants a exposé les points culminants sur lesquels il s’avère impératif d’agir pour éviter l’hécatombe. Il s’agit notamment d’abus exercés par des contrôleurs dans certaines régions. Dans la même perspective, le cas des dossiers en stand-by a été abordé. A ce sujet, les deux parties ont convenu d’accélérer la cadence de traitement de ces dossiers en suspens à travers la mise en place de commissions régionales ainsi qu’une commission centrale, laquelle se chargera de solutionner les problèmes non résolus au niveau des commissions régionales.

Conjoncture: le moral des Marocains, au plus bas depuis 2008! (Les Inspirations Éco)

Le moral des ménages continue sa tendance baissière au premier trimestre (T1) de 2023 pour atteindre son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008, selon les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le Haut commissariat au Plan (HCP). L’indice de confiance des ménages (ICM) s’est ainsi établi à 46,3 points, au lieu de 46,6 points enregistrés le trimestre précédent et 53,7 points une année auparavant, indique le HCP qui vient de publier une note d’information sur les résultats de cette enquête.

Réunion Banque mondiale-FMI: le Maroc offre un cadre d’un dialogue à « un moment crucial » (Maroc Le Jour)

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, a indiqué à Washington, que le Maroc, qui accueille les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI en octobre prochain, offre le cadre d’un dialogue des continents et civilisations à « un moment crucial » de l’économie mondiale. Ces réunions, qui vont se tenir pour la première fois dans un pays arabe et pour la deuxième fois seulement en 50 ans en Afrique, permettront de discuter des défis qui sont posés à la région et au monde entier, a affirmé Azour lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre des réunions du printemps des deux institutions internationales.